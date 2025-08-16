Головна Світ Політика
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Американський президент вирішив негайно повернутися до Білого Дому
Зустріч Путіна та Трампа завершилася без обіду, лише рукостисканням

Президент США Дональд Трамп після переговорів та спільної пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним повертається до Білого дому, інформує «Главком».

Як стало відомо, запланованого обіду Трампа та Путіна не буде. Американський президент вирішив негайно повернутися до Білого Дому.

Повідомляється, що зустріч Путіна та Трампа завершилася рукостисканням.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

