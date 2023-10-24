«Що більше розмов про проблеми державної служби, то більше проблем державної служби»

Нібито проблеми виникають через їх обговорення

«Що більше розмов про корупцію, то більше корупції».

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Це твердження, очевидно, хибне, чи не так?

Чому тоді наступне твердження стількома людьми вважається правильним?

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що більше розмов про проблеми державної служби, то більше проблем державної служби», – пишуть вони.

Нібито проблеми виникають через їх обговорення.

Ці проблеми виникли не вчора, про них вже написані сотні статей, і нарешті вони потрапили у фокус уваги. І тут нам кажуть, що увага до проблем їх спричиняє.

Ну, в такому випадку, якщо хочете побороти корупцію, треба припинити про неї говорити. Має ж бути якась спільна логіка.