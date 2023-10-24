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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Хочете побороти корупцію, треба припинити про неї говорити

glavcom.ua
«Що більше розмов про проблеми державної служби, то більше проблем державної служби»
фото: km.tax.gov.ua

Нібито проблеми виникають через їх обговорення

«Що більше розмов про корупцію, то більше корупції».

Це твердження, очевидно, хибне, чи не так?

Чому тоді наступне твердження стількома людьми вважається правильним?

«Що більше розмов про проблеми державної служби, то більше проблем державної служби», – пишуть вони.

Нібито проблеми виникають через їх обговорення.

Ці проблеми виникли не вчора, про них вже написані сотні статей, і нарешті вони потрапили у фокус уваги. І тут нам кажуть, що увага до проблем їх спричиняє.

Ну, в такому випадку, якщо хочете побороти корупцію, треба припинити про неї говорити. Має ж бути якась спільна логіка.

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Джерело
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Теги: корупція в Україні політика соціум

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Валерій Пекар

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