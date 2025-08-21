Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу

Президент про майбутню зустріч з Путіним: «Ми хочемо координуватися з американцями»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що створено координаційну групу з американської сторони для підготовки майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, після розмови президента Трампа з Путіним було домовлено, що координаційна група зі Сполучених Штатів складатиметься з держсекретаря США Марка Рубіо, спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа і віцепрезидента США Джей Ді Венса. Президент України наголосив, що його країна прагне повної прозорості в цьому питанні. «Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями», – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для України надзвичайно важливою є присутність та підтримка європейських лідерів у цих процесах. Він назвав це «реально історичним моментом», коли європейські політики терміново змінили свої плани та зібралися у Вашингтоні виключно заради України, що, за його словами, свідчить про безпрецедентний рівень відносин.

Зеленський також згадав про формат майбутніх зустрічей. Його логіка полягала в отриманні розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7-10 днів, після чого можна було б проводити тристоронню зустріч. За словами Зеленського, президент Трамп запропонував іншу послідовність – спершу двосторонню зустріч, а потім, якщо вона буде успішною, тристоронню. Проте зараз сторони домовились зосередитися на формуванні інфраструктури безпекових гарантій, що, за словами Зеленського, отримало політичну підтримку.

Нагадаємо, якщо зустріч із Володимиром Путіним зірветься, то США мають відреагувати, оскільки президенту Трампу на сьогодні важливо і вигідно закінчити цю війну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

До слова, двостороння зустріч із Володимиром Путіним має відбутися в нейтральній Європі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони», – розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що зустрічі в Москві не може бути. Зазначимо, 18 серпня російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Трампом запропонував Москву як місце для двосторонньої зустрічі з президентом України Зеленським.