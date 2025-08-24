Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
Більшість звільнених була в полоні з 2022 року
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У рамках обміну додому повертаються воїни ЗСУ, Нагвардії, Державної прикордонної служби та цивільні

У День Незалежності України відбувся черговий, 68-й, обмін військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися військові та восьмеро цивільних українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими фото 1

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

«Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу та сприяння в організації повернення цивільних громадян України», – сказано у повідомленні Координаційного штабу.

Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими фото 2

Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.

Читайте також:

Теги: військові обмін полоненими День Незалежності звільнення Азовсталь Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
26 липня, 21:11
Військові назвали «Світло Євангелія» «Церквою-лампочкою» через її емблему
Спа-день у Добропіллі: як баптисти прали, мили та лікували військових Соціум
Вчора, 21:30
Воїни ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
Воїни ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині – DeepState
25 липня, 23:08
Під час зустрічі йшлося про повернення усіх полонених українців додому
Зеленський провів нараду присвячену звільненню полонених
28 липня, 14:40
Ейден Аслін: Я британець за кров’ю, але українець за духом і волею. Моє майбутнє – тут, в Україні
Британський доброволець, який пережив тортури у полоні, став громадянином України і повернувся на фронт
31 липня, 05:19
Прикордонник повернувся додому з російського полону
Захисник Зміїного, який понад три роки був у полоні, зустрівся з дружиною: щемливе відео
29 липня, 17:56
В Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази
В Ізраїлі спалахнули масові протести через плани прем’єра встановити контроль над усім сектором Гази
10 серпня, 02:45
fpv-дрони спроможні залітати на понад 20 км вглиб позицій ЗСУ
Зв’язківець пояснив, які дрони є найбільшою проблемою для ЗСУ
10 серпня, 21:15
Підписаний закон набере чинності через місяць після опублікування
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
21 серпня, 20:00

Події в Україні

Із російського полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк
Із російського полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
Україна на День Незалежності провела новий обмін полоненими
На Донеччині ЗСУ контратакували та зачистили від ворога три села
На Донеччині ЗСУ контратакували та зачистили від ворога три села
Зеленський розповів, чи забороняла адміністрація Трампа бити вглиб Росії зброєю з США
Зеленський розповів, чи забороняла адміністрація Трампа бити вглиб Росії зброєю з США
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
95K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
25K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
11K
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
3468
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua