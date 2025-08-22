Головна Гроші Економіка
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
Україна залишається серед країн із нижчими цінами на електроенергію – ENTSO-E
фото: depositphotos.com

Європейські дані: електрика в Україні дешевша, ніж у європейських країнах

На спотовому ринку електроенергії Україна залишається серед країн із відносно нижчими цінами порівняно з іншими європейськими країнами.

За даними Європейської мережі операторів передачі, найдорожча електрика зараз у Фінляндії – 10 029,56 грн/МВт·год, а також в Естонії – 10 024,55 грн/МВт·год.

Литва і Латвія – 6385,14 грн/МВт·год. Україна – на четвертому місці з показником 5366,52 грн/МВт·год.

Важливо, що після перегляду прайс-кепів, який НКРЕКП запровадила з 1 серпня, різкого зростання цін на внутрішньому ринку не сталося.

«Перегляд граничних цін пояснюють необхідністю безперешкодного імпорту електроенергії з ЄС», – зазначають експерти.

Нагадаємо, зараз деякі блоки українських АЕС перебувають у планових ремонтах, виробництво електроенергії на ГЕС впало, а частина генерації досі оговтується від російських атак.

Саме тому Україні вкрай необхідні можливості для безперешкодного імпорту електроенергії з європейських країн.

Теги: Україна Європа НКРЕКП енергетика електроенергія

Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
Ціни на електроенергію в Україні та Європі, чи є різниця?
