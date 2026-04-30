РФ переклала оборону на бізнес? Держдума запропонувала озброїти підприємства

Ініціатива пролунала на тлі ударів по інфраструктурі та браку ресурсів у Міноборони РФ

У Росії пропонують зобов’язати стратегічні підприємства самостійно забезпечувати захист своїх об’єктів, зокрема шляхом створення власних збройних підрозділів. Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

З такою ініціативою виступив депутат Держдуми Сергій Миронов. За його словами, підприємства паливно-енергетичного комплексу та інші системоутворюючі компанії мають спільно з Міністерством оборони РФ брати участь у відбитті атак українських безпілотників.

Він пояснив, що диктатор Путін доручив посилити охорону учасників виборчого процесу напередодні осінніх виборів, тому ресурси Міноборони будуть переорієнтовані на ці завдання.

«У зв’язку з цим завдання керівництва компаній паливно-енергетичного комплексу та інших системоутворюючих підприємств – забезпечити надійний захист своїх об’єктів. Я закликаю уряд надати їм пряме доручення та оперативно ухвалити необхідні підзаконні акти», – заявив Миронов.

Політик додав, що йдеться не лише про право компаній на самозахист, а про запровадження для них відповідного обов’язку.

Ініціатива пролунала на тлі регулярних атак на російську інфраструктуру. Зокрема, наприкінці квітня Служба безпеки України двічі завдала ударів по нафтових об’єктах у Пермському краї. Під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташований більш ніж за 1500 км від України.

За наявною інформацією, було уражено ключові виробничі вузли підприємства, що призвело до пожеж і порушення логістики постачання нафти. Також повторного удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Пермь», яка забезпечує транспортування сировини на НПЗ.

Нагадаємо, що 26 березня, після з'їзду РСПП (Російський союз промисловців і підприємців) російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із великими бізнесменами. Зміст таких зустрічей зазвичай не розголошується, а після початку великої війни засекречено навіть список їхніх учасників.

За словами одного зі співрозмовників видання, ідея «потрусити бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сєчину, який напередодні виклав її у листі до Володимира Путіна. Як механізм залучення коштів у листі було запропоновано розмістити військові ОФП (облігації федеральної позики).