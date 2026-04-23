Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів

Лариса Голуб
Наслідки прильотів у Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Окупанти били по Кривому Рогу ударними дронами

У четвер вранці, 23 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Кривий Ріг із застосуванням ударних безпілотників. У місті зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Ради оборони міста Олександра Вілкула

Повідомляється, що перші повідомлення про загрозу ворожих дронів з'явилися вранці. Близько 09:40 у місті пролунали вибухи, після чого голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив роботу протиповітряної оборони та закликав мешканців дотримуватися інформаційної гігієни.

«Під час останньої повітряної тривоги ворог атакував адміністративну будівлю та обʼєкт інфраструктури. Є пожежа. Приступили до аварійно-рятувальної операції», – написав Олександр Вілкул.

Пізніше Вілкул додав, що внаслідок влучань важкі поранення дістала місцева мешканка, а частина транспортної мережі міста опинилася знеструмленою.

«Поранена жінка, 41 рік. Поранення грудної клітини. Важка. Зараз лікарі проводять операцію та боряться за її життя», – зазначив Олександр Вілкул.

Також очільник Ради оборони міста повідомив, що ворожий дрон пошкодив високовольтний кабель однієї з підстанцій міста. Через знеструмлення мережі внесено зміни в роботу громадського транспорту.

«Через шахедну атаку пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Тимчасово тролейбуси маршрутів № 1,2,20, 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал). Електрики вже працюють, аби якнайскоріше відновити пошкодження», – написав Олександр Вілкул.

Влада запевняє, що фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути стабільне енергоживлення та відновити звичний рух транспорту.

«Главком» писав, що 20 квітня російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Повідомляється, що зараз слідчі поліції та екстрені служби продовжують документувати наслідки воєнних злочинів окупантів.

Нагадаємо, протягом дня 17 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував артилерію, безпілотники та авіабомби. 

Читайте також:

Читайте також

Боротьба за плацдарм ЗСУ на Осколі, на схід від Куп'янська, триває
Наступ Росії сповільнився: що відбувається на ключових напрямках фронту
18 квiтня, 12:02
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло
16 квiтня, 11:36
НАТО не очікує скорочення допомоги Україні через ситуацію з Іраном
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
15 квiтня, 23:48
Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
14 квiтня, 21:15
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
13 квiтня, 21:16
Трамп мислить транзакційно і короткостроково – це імпульсивне рішення без прорахунку наслідків
Як Іран переграв Трампа
7 квiтня, 10:41
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
5 квiтня, 16:28
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
1 квiтня, 01:45
Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця
Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця
26 березня, 16:58

Глава Нацполу поскаржився на «знищення репутації» поліції через мобілізацію
Глава Нацполу поскаржився на «знищення репутації» поліції через мобілізацію
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп'янська: подробиці
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша
Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша
Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого
Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
У Києві стартує 18-й Київський Безпековий Форум
Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів
Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
