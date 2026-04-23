Ворог атакував безпілотниками Кривий Ріг: наслідки прильотів

Окупанти били по Кривому Рогу ударними дронами

У четвер вранці, 23 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Кривий Ріг із застосуванням ударних безпілотників. У місті зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Повідомляється, що перші повідомлення про загрозу ворожих дронів з'явилися вранці. Близько 09:40 у місті пролунали вибухи, після чого голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив роботу протиповітряної оборони та закликав мешканців дотримуватися інформаційної гігієни.

«Під час останньої повітряної тривоги ворог атакував адміністративну будівлю та обʼєкт інфраструктури. Є пожежа. Приступили до аварійно-рятувальної операції», – написав Олександр Вілкул.

Пізніше Вілкул додав, що внаслідок влучань важкі поранення дістала місцева мешканка, а частина транспортної мережі міста опинилася знеструмленою.

«Поранена жінка, 41 рік. Поранення грудної клітини. Важка. Зараз лікарі проводять операцію та боряться за її життя», – зазначив Олександр Вілкул.

Також очільник Ради оборони міста повідомив, що ворожий дрон пошкодив високовольтний кабель однієї з підстанцій міста. Через знеструмлення мережі внесено зміни в роботу громадського транспорту.

«Через шахедну атаку пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Тимчасово тролейбуси маршрутів № 1,2,20, 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал). Електрики вже працюють, аби якнайскоріше відновити пошкодження», – написав Олександр Вілкул.

Влада запевняє, що фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути стабільне енергоживлення та відновити звичний рух транспорту.

«Главком» писав, що 20 квітня російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Повідомляється, що зараз слідчі поліції та екстрені служби продовжують документувати наслідки воєнних злочинів окупантів.

Нагадаємо, протягом дня 17 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Під ударом опинилися Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосовував артилерію, безпілотники та авіабомби.