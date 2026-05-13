Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
Країни учасниці виступали проти участі Ізраїлю на Євробаченні
У півфіналі Євробачення 2026, який відбувся в ніч з 12 на 13 травня, сцену пісенного конкурсу підкорив представник Ізраїлю співак Ноам Беттан. «Главком» розповідає, яким був виступ співака та чому інші країни бойкотували через участь Ізраїлю на Євробаченні.
Яким був виступ Ізраїлю у першому півфіналі
Ноам Беттан вийшов на сцену півфіналу Євробачення під номером 10 із піснею Michelle. У своїй пісні виконавець розповідає про складні стосунки та руйнівне кохання. Водночас особливість пісні представника Ізраїлю не у її змісті. Свою пісню Ноам Беттан виконує на трьох мовах: івриті, французькій та англійській.
Номер Ізраїлю запам’ятався незвичними декораціями з дзеркал та гри світла. Головним акцентом на сцені під час виступу Ноама Беттана був величезний діамант. Разом зі співаком у номері з’явилися танцівниці, які доповнювали артиста у кадрі своєю хореографією. Врешті Ізраїль підкорив серця глядачів та завдяки їхнім голосам пройшов до фіналу.
Що відомо про скандал навколо участі Ізраїлю на Євробаченні
Напередодні півфіналу деякі країни бойкотували через участь Ізраїлю на Євробаченні. Причиною стала війна в Газі. Зокрема, країни-учасниці були стурбовані випадком із загибеллю журналістів внаслідок обстрілів Ізраїлем Гази. Також конкурсанти стверджували, що країна використовує свою участь на Євробаченні, як політичний інструмент.
Серед учасників, які висловлювалися проти участі Ізраїлю у конкурсі, були такі країни, як Іспанія, Нідерланди, Словенія та Бельгія. Також до обговорень долучалися колишні учасники Євробачення, як австрійський співак JJ та швейцарські артисти Nemo.
Як повідомляв «Главком», шостим фіналістом першого півфіналу Євробачення визначили Ізраїль. Ноам Беттан вважається одним із найвиразніших виконавців серед нового покоління ізраїльських артистів. Народившись в Ізраїлі у французькій родині, він виріс у середовищі різних культур, мов та музичних традицій: ця подвійна ідентичність і досі формує його музичний стиль. Поєднуючи сучасний поп із щирою відвертістю автора-виконавця, співак відомий своїм багатогранним, емоційно зарядженим вокалом.
Читайте також:
- Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
- Фінляндія «підпалила» сцену Євробачення: яке виключення з правил зробили для країни
- Продюсер Євробачення відповів на питання «Главкома» щодо оголошення фіналістів
- Перший півфінал Євробачення-2026: повне відео
- Визначилися перші фіналісти Євробачення-2026
- Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу
Коментарі — 0