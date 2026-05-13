Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)

Країни учасниці виступали проти участі Ізраїлю на Євробаченні

У півфіналі Євробачення 2026, який відбувся в ніч з 12 на 13 травня, сцену пісенного конкурсу підкорив представник Ізраїлю співак Ноам Беттан. «Главком» розповідає, яким був виступ співака та чому інші країни бойкотували через участь Ізраїлю на Євробаченні.

Яким був виступ Ізраїлю у першому півфіналі

фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Ноам Беттан вийшов на сцену півфіналу Євробачення під номером 10 із піснею Michelle. У своїй пісні виконавець розповідає про складні стосунки та руйнівне кохання. Водночас особливість пісні представника Ізраїлю не у її змісті. Свою пісню Ноам Беттан виконує на трьох мовах: івриті, французькій та англійській.

фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Номер Ізраїлю запам’ятався незвичними декораціями з дзеркал та гри світла. Головним акцентом на сцені під час виступу Ноама Беттана був величезний діамант. Разом зі співаком у номері з’явилися танцівниці, які доповнювали артиста у кадрі своєю хореографією. Врешті Ізраїль підкорив серця глядачів та завдяки їхнім голосам пройшов до фіналу.

Noam Bettan - Michelle

Що відомо про скандал навколо участі Ізраїлю на Євробаченні

Представник Ізраїлю на Євробаченні 2026 співак Ноам Беттан фото: timesofisrael.com

Напередодні півфіналу деякі країни бойкотували через участь Ізраїлю на Євробаченні. Причиною стала війна в Газі. Зокрема, країни-учасниці були стурбовані випадком із загибеллю журналістів внаслідок обстрілів Ізраїлем Гази. Також конкурсанти стверджували, що країна використовує свою участь на Євробаченні, як політичний інструмент.

Серед учасників, які висловлювалися проти участі Ізраїлю у конкурсі, були такі країни, як Іспанія, Нідерланди, Словенія та Бельгія. Також до обговорень долучалися колишні учасники Євробачення, як австрійський співак JJ та швейцарські артисти Nemo.

Як повідомляв «Главком», шостим фіналістом першого півфіналу Євробачення визначили Ізраїль. Ноам Беттан вважається одним із найвиразніших виконавців серед нового покоління ізраїльських артистів. Народившись в Ізраїлі у французькій родині, він виріс у середовищі різних культур, мов та музичних традицій: ця подвійна ідентичність і досі формує його музичний стиль. Поєднуючи сучасний поп із щирою відвертістю автора-виконавця, співак відомий своїм багатогранним, емоційно зарядженим вокалом.