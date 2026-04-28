РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
фото: Запорізька ОВА

Поранені перебувають у стані середньої тяжкості

Зранку, 28 квітня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

«Ворог атакує Запоріжжя. Попередньо, двоє постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою», – йдеться у повідомленні.

фото 1

За даними влади, унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків 40 та 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості. 

фото 2

Пораненим надають необхідну медичну допомогу. 

Раніше окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

