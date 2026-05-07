Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Дайджест новин 7 травня 2026 року

Сьогодні Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США. Також Росія оголосила одностороннє «перемир'я». Зокрема, Росія викликала посла Вірменії.

«Главком» склав добірку головних подій 7 травня.

Візит Умєрова до США

мєров проведе ряд зустрічей із представниками президента США
фото: Рустем Умєров/Telegram

Очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США. За підсумками сьогоднішніх зустрічей Зеленський очікує на детальну доповідь.

Путін оголосив перемир'я

Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом.

Згідно з опублікованою заявою, у зазначений період усі угруповання російських військ у зоні так званої «спеціальної воєнної операції» мають повністю припинити бойові дії. Паралельно оголошується зупинення ударів ракетними військами та артилерією, а також високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по місцях дислокації ЗСУ.

Обшуки у Київському університеті культури

Обшуки були не лише у будівлях університетів, а й в офісних приміщеннях поблизу навчальних закладів
фото: vechirniy.kyiv

У четвер, 7 травня, у Києві правоохоронці провели масштабні обшуки в приміщеннях Київського національного університету культури і мистецтва та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури».

Росія викликала вірменського посла

МЗС РФ викликало Гургена Арсеняна
фото з відкритих джерел

Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна. Це сталося через візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії.

Інші важливі новини

  • Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині.
  • Ворог вдарив по Харкову.
  • ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків Юлії Тимошенко.

Теги: перемир'я переговори Юлія Тимошенко Вірменія війна

