Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026

Дайджест новин 7 травня 2026 року

Сьогодні Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США. Також Росія оголосила одностороннє «перемир'я». Зокрема, Росія викликала посла Вірменії.

«Главком» склав добірку головних подій 7 травня.

Візит Умєрова до США

мєров проведе ряд зустрічей із представниками президента США

Очільник української переговорної групи Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США. За підсумками сьогоднішніх зустрічей Зеленський очікує на детальну доповідь.

Путін оголосив перемир'я

Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом.

Згідно з опублікованою заявою, у зазначений період усі угруповання російських військ у зоні так званої «спеціальної воєнної операції» мають повністю припинити бойові дії. Паралельно оголошується зупинення ударів ракетними військами та артилерією, а також високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по місцях дислокації ЗСУ.

Обшуки у Київському університеті культури

Обшуки були не лише у будівлях університетів, а й в офісних приміщеннях поблизу навчальних закладів

У четвер, 7 травня, у Києві правоохоронці провели масштабні обшуки в приміщеннях Київського національного університету культури і мистецтва та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури».

Росія викликала вірменського посла

МЗС РФ викликало Гургена Арсеняна

Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна. Це сталося через візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії.

