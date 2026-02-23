Головна Світ Політика
search button user button menu button

FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
фото з відкритих джерел

Іран вирішив укласти угоду через провал своєї ППО під час масштабних ізраїльських авіаударів минулого літа

Іран та Росія уклали конфіденційний контракт на постачання сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) «Верба». За даними Financial Times, сума угоди складає близько €500 млн, передає «Главком».

Згідно з документами, Москва зобов’язалася передати Ірану протягом трьох років:

  • 500 пускових установок ПЗРК «Верба» за ціною €40 000 за одиницю;
  • 2 500 зенітних ракет «9М336», вартість кожної з яких становить €170 000 ;
  • 500 приладів нічного бачення «Mowgli-2», призначених для виявлення цілей у складних умовах.

Основним стимулом для підписання угоди стали провали іранської ППО під час масштабних ізраїльських авіаударів минулого літа. Тоді удари по стратегічних об'єктах продемонстрували, що стаціонарні радари та великі комплекси є надто вразливими.

Іранські військові розраховують, що «Верба» дозволить створити мобільну та розосереджену систему захисту. Завдяки малим групам, які обслуговують комплекс, оборона не залежатиме від стаціонарних вузлів зв’язку, що полегшує маскування від ізраїльської та американської розвідки.

Комплекс «Верба» вважається одним із найдосконаліших у російському арсеналі. Його ключові характеристики:

  • триканальна головка з інфрачервоним наведенням, що дозволяє відрізняти реальні цілі від теплових пасток;
  • комплекс здатний перехоплювати крилаті ракети, безпілотники та літаки, що летять на малій висоті;
  • ідеально підходить для прикриття сухопутних військ у русі, що є критично важливим в умовах сучасної маневреної війни.

Ця домовленість стала однією з найбільших збройних угод між країнами за останні роки, підкреслюючи поглиблення військового альянсу між Кремлем та Тегераном на тлі зростаючої напруги на Близькому Сході.

Як відомо, в іранській столиці Тегерані другий день поспіль в університетах відбуваються мітинги. 

Іранські державні ЗМІ повідомили про демонстрації на підтримку уряду та проти Сполучених Штатів після вчорашніх антиурядових протестів.

Теги: озброєння росія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Газпромнєфть» виявила родовище з геологічними запасами 55 млн тонн нафти
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
11 лютого, 12:53
Удару було завдано по установці виробництва метанолу
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
17 лютого, 15:52
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
20 лютого, 13:31
Найбільш шокуючим моментом перехоплення є «поради», які отримує молодий взводний від старшого начальника
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
Вчора, 15:07
Тривогу оголошували через загрозу балістики
Київ і частину областей України на 33 хвилини охопила повітряна тривога
24 сiчня, 20:24
Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
2 лютого, 23:46
З початку цього року президент «Норильського нікелю» Володимир Потанін заробив $3,46 млрд
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
2 лютого, 12:05
Москва приховала масштаби військових витрат
Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
4 лютого, 17:39
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
21 лютого, 16:33

Політика

Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
Посольство РФ у Південній Кореї вивісило 15-метровий банер на підтримку війни
Президент Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого сценарію у відносинах з США
Президент Ірану заявив, що Тегеран готовий до будь-якого сценарію у відносинах з США
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні

Новини

Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua