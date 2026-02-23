FT: Іран та Росія уклали угоду щодо зброї

Іран вирішив укласти угоду через провал своєї ППО під час масштабних ізраїльських авіаударів минулого літа

Іран та Росія уклали конфіденційний контракт на постачання сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) «Верба». За даними Financial Times, сума угоди складає близько €500 млн, передає «Главком».

Згідно з документами, Москва зобов’язалася передати Ірану протягом трьох років:

500 пускових установок ПЗРК «Верба» за ціною €40 000 за одиницю;

2 500 зенітних ракет «9М336», вартість кожної з яких становить €170 000 ;

500 приладів нічного бачення «Mowgli-2», призначених для виявлення цілей у складних умовах.

Основним стимулом для підписання угоди стали провали іранської ППО під час масштабних ізраїльських авіаударів минулого літа. Тоді удари по стратегічних об'єктах продемонстрували, що стаціонарні радари та великі комплекси є надто вразливими.

Іранські військові розраховують, що «Верба» дозволить створити мобільну та розосереджену систему захисту. Завдяки малим групам, які обслуговують комплекс, оборона не залежатиме від стаціонарних вузлів зв’язку, що полегшує маскування від ізраїльської та американської розвідки.

Комплекс «Верба» вважається одним із найдосконаліших у російському арсеналі. Його ключові характеристики:

триканальна головка з інфрачервоним наведенням, що дозволяє відрізняти реальні цілі від теплових пасток;

комплекс здатний перехоплювати крилаті ракети, безпілотники та літаки, що летять на малій висоті;

ідеально підходить для прикриття сухопутних військ у русі, що є критично важливим в умовах сучасної маневреної війни.

Ця домовленість стала однією з найбільших збройних угод між країнами за останні роки, підкреслюючи поглиблення військового альянсу між Кремлем та Тегераном на тлі зростаючої напруги на Близькому Сході.

Як відомо, в іранській столиці Тегерані другий день поспіль в університетах відбуваються мітинги.

Іранські державні ЗМІ повідомили про демонстрації на підтримку уряду та проти Сполучених Штатів після вчорашніх антиурядових протестів.