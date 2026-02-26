Макрон розкриє деталі нової ядерної стратегії

Французький президент Емманюель Макрон представить оновлення ядерної доктрини, що традиційно відбувається один раз на президентський термін

Президент Франції Емманюель Макрон готується представити оновлену ядерну доктрину країни. Виступ, який вже називають «моментом істини» для європейської безпеки, запланований на понеділок, 2 березня 2026 року. Це відбудеться на стратегічній базі підводних човнів Іль-Лонг у Бретані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що Макрон представить оновлення ядерної доктрини, що традиційно відбувається один раз на президентський термін.

Згідно з доктриною, позиція Франції полягає у збереженні мінімального, але надійного арсеналу, здатного завдати таких серйозних втрат, щоб стримати будь-який перший удар.

Деталі доктрини напередодні виступу Макрона поки не розголошуються, але французькі офіційні особи заявили виданню, що стратегічне середовище кардинально змінилося з часу його попередньої промови у 2020 році, зокрема через нарощування російського арсеналу та посилення ядерної риторики після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Посадовці наголошують, що один принцип залишається незмінним: лише президент Франції може віддати наказ про ядерний удар.

«Так було і так залишиться», – заявив радник президента Франції.

Зауважимо, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Нагадаємо, у Єлисейському палаці попередили про руйнування системи контролю над озброєннями напередодні виступу Макрона щодо ядерної доктрини.

У Франції висловили занепокоєння через посилення глобальних ризиків розповсюдження ядерної зброї та тиск на міжнародний режим нерозповсюдження.

Також аналітики американського Інституту вивчення війни попереджають про високу ймовірність підготовки Росією радіологічного інциденту на території України. А все для того, аби звинуватити Київ у «ядерному тероризмі» та загальмувати просування українських сил.