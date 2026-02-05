У центрі Києва з’явилася унікальна інсталяція з антидронової сітки (фото)

Більшість шляхів до фронту зараз саме такі – із сітками, які захищають транспорт і військових від ворожих дронів

У центрі столиці, біля Арки Свободи українського народу, встановили особливу артінсталяцію – антидронову сітку із зображенням кардіограми. Проєкт створено командою платформи «Культурні сили», щоб нагадати містянам про «дороги життя», якими сьогодні рухаються військові та логістичні вантажі на фронті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Культурні сили.

ВІдкриття артінсталяції відбулося учора, 4 лютого 2026 року.

Кардіограма на сітці: символ захисту та життя

За словами авторів ідеї, нині більшість шляхів до фронту саме такі – із сітками, які захищають транспорт і військових від ворожих дронів. Вони стали дорогами життя та артеріями фронту – саме тому на цій сітці зображена кардіограма.

Кардіограма на антидроновій сітці символізує безперервний пульс «доріг життя», які щодня захищають підрозділи ДССТ фото: Культурні сили

Вшанування героїв логістики та фортифікації

Встановлення інсталяції було присвячене Дню Державної спеціальної служби транспорту Міноборони. Бойові підрозділи саме цієї служби охороняють мости та інші об’єкти критичної інфраструктури, розміновують маршрути та деокуповані території, відновлюють зруйновану транспортну інфраструктуру, прикривають логістичні шляхи від дронів та виконують інші завдання, без яких неможливі оборона країни та надійне забезпечення фронту.

Елемент артінсталяції: ворожі дрони, що заплуталися в сітці фото: Культурні сили

Крім цього, на Алеї захисників відкрито і новий пам’ятний знак на честь Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). На знаку зображено три промені та символ фортифікацій, що об’єднує ключові напрями діяльності служби: мости, антидронові накриття та розмінування.

Пам’ятний знак на честь Державної спеціальної служби транспорту фото: Культурні сили

Досягнення ДССТ за час війни

За роки повномасштабного вторгнення фахівці служби облаштувала майже 30 тис. км невибухових загороджень та збудувала до 3 тис. опорних пунктів. Більше 300 об’єктів державного значення перебувають під охороною підрозділів ДССТ, служба відновила більше 502,5 км пошкоджених залізничних шляхів. Там, де в небі працюють ворожі дрони, ДССТ створює захисні коридори, щоб техніка, військові й критичні вантажі були захищені.

Сьогодні вже накрито 582 км таких маршрутів, ще 101,5 км – у роботі, і 94 км – у найближчій перспективі. Кожен метр цього захисту – це збережені життя. Крім цього, фахівцями ДССТ із розмінування обстежено 224 537 га територій та знешкоджено 261013 вибухонебезпечних предметів.

Пам’ять про тих, хто тримає шлях

Під час відкриття перший заступник Міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, наголосив, що цей пам’ятний знак – про незламну волю тих, хто ризикує собою, щоб інші могли безпечно рухатися вперед.

«Військові ДССТ зводять кілометри фортифікацій, перетворюючи нашу землю на фортецю. Ви накриваєте шляхи постачання антидроновими щитами, рятуючи життя під ударами з неба. Ви піднімаєте з руїн мости і залізницю та першими прокладаєте безпечні коридори і мінні поля. Цей пам’ятний знак – про незламну волю. Він має характер тих, хто ризикує, щоб інші могли безпечно рухатися вперед. Це спільна мета, що об’єднує і береже людей», – зазначив перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Відкриття пам’ятного знаку відбулося за спільної ініціативи ГШ ЗСУ, КМВА, Керівництва Адміністрації Держспецтрансслужби та платформи Культурні сили фото: Культурні сили

Робота ДССТ – це не лише фортифікації, а насамперед люди, які платять за безпеку країни найвищу ціну. Про цей моральний обов’язок перед полеглими та живими нагадав Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-майор Олександр Яковець: «Ми всіма силами намагаємося зробити так, щоб агресор не прийшов ні сантиметра нашої землі. На жаль, при виконанні обов’язків ми несемо втрати. І наш обов’язок – пам’ятати тих, кого вже з нами немає. А також – подякувати тим, хто сьогодні, не жаліючи ні здоров’я, ні часу, ні сили, виконує бойові завдання в надзвичайно складних умовах».

Артінсталяція біля Арки Свободи українського народу фото: Культурні сили



Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків і волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59», «РадіоПіхота» та інші. Щомісяця артисти Культурних сил проводять близько 200 виступів у фронтовій зоні, а також передають бійцям приблизно 1200 книг. У 2025 році Культурні сили спродюсували та випустили 49 пісень, створених військовослужбовцями, провели кілька комунікаційних кампаній для Сил оборони, зокрема кампанію «Україна стоїть, бо стоїть піхота», яка отримала престижну нагороду Effie Awards і забезпечила охоплення аудиторії в 12 млн контактів.

Нагадаємо, сітки для антидронових коридорів закуповують за бюджетною підпрограмою відповідно до номенклатури інженерних військ, і це гарантує наявність стандартизованих і перевірених матеріалів. Використовують різні типи міцних сіток та інших матеріалів.

Військові також пояснили, яку ефективність мають захисні сітки для військової техніки.