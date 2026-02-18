Головна Скотч Шоу-біз
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
фото: скриншот YouTube/В гостях у Гордона

Родина композитора втратила свій будинок після визволення столиці

Родина матері народного артиста України та композитора Олександра Злотника до Другої світової війни жила біля столичної синагоги. Але після звільнення Києва, коли родина повернулася додому, будинок вже займав полковник НКВД. Про це Олександр Злотник розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Мати Олександра Злотника народилася у Києві. Родина композитора мешкала у двоповерховому будинку в центрі Києва. «У них був двоповерховий будиночок прямо навпроти синагоги Бродського. І там же дві синагоги було. Бродського та Кінопанорама і ще одна синагога. І в цьому будинку жив священник. Але коли поставили синагогу, то священникові було не дуже зручно там жити православному. І мій дід, батько мами купив там цей будинок і там мешкала його родина. Тобто моя мати, ще три сестри, моя бабуся його дружина», – поділився композитор.

Олександр Злотник розповів, що в кінці 1943 року його матір та її родина повернулися до Києва, який звільнили від нацистських загарбників. Однак тоді їхній будинок вже їм не належав. «Вони приїхали до цього будинку. Назустріч вийшов полковник НКВД й сказав: «Як це ваш дім? Вибачте, а що ж ви тут не жили? Хто вас виганяв?» Нормальна відповідь. Ось і все. Він каже: «Я вже тут живу, вибачте», – сказав народний артист.

Нагадаємо, як Олександр Злотник розповів, що йому довелося слухати співи Януковича. За словами Злотника, експерезидент-втікач Віктор Янукович любив співати в караоке. Олександр Злотник згадав, як Янукович зізнався йому, що він хоче співати та виконати пісню для своєї мами. 

До слова, торік 15 листопада народний артист України та ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник святкував 77 років. «Главком» пригадував творчий шлях композитора та головні події з його біографії.

Теги: столиця будинок Друга світова війна війна

