Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва

Родина матері народного артиста України та композитора Олександра Злотника до Другої світової війни жила біля столичної синагоги. Але після звільнення Києва, коли родина повернулася додому, будинок вже займав полковник НКВД. Про це Олександр Злотник розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Мати Олександра Злотника народилася у Києві. Родина композитора мешкала у двоповерховому будинку в центрі Києва. «У них був двоповерховий будиночок прямо навпроти синагоги Бродського. І там же дві синагоги було. Бродського та Кінопанорама і ще одна синагога. І в цьому будинку жив священник. Але коли поставили синагогу, то священникові було не дуже зручно там жити православному. І мій дід, батько мами купив там цей будинок і там мешкала його родина. Тобто моя мати, ще три сестри, моя бабуся його дружина», – поділився композитор.

Олександр Злотник розповів, що в кінці 1943 року його матір та її родина повернулися до Києва, який звільнили від нацистських загарбників. Однак тоді їхній будинок вже їм не належав. «Вони приїхали до цього будинку. Назустріч вийшов полковник НКВД й сказав: «Як це ваш дім? Вибачте, а що ж ви тут не жили? Хто вас виганяв?» Нормальна відповідь. Ось і все. Він каже: «Я вже тут живу, вибачте», – сказав народний артист.

