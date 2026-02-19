Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою

Валоїс вже прибув у грозненський клуб на збори у Туреччині, але...

Колумбійський клуб «Депортіво Пасто» повідомив про відміну переходу нападника Йошана Валоїса в команду з Чечні «Ахмат». Про це інформує «Главком».

«Ахмат» оголосив про перехід 21-річного Валоїса 25 січня 2026 року. Тоді ж повідомлялося, що футболіст, з яким було підписано контракт до літа 2029 року, прибув у грозненський клуб на збори у Туреччині.

Але вже 17 лютого 2026 року «Депортиво Пасто» повідомив, що трансфер не відбувся через неможливість провести фінансову операцію відповідно до вимог міжнародних та колумбійських банківських систем.

У заяві «Депортиво Пасто» говориться, що Валоїс продовжує залишатися гравцем колумбійського клубу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)