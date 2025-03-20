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Британська розвідка назвала кількість втрат росіян з початку вторгнення в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Британська розвідка назвала кількість втрат росіян з початку вторгнення в Україну
Розвідка: Путін, найімовірніше, значно менше цінує життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, втрати є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни

З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила на війні в Україні близько 900 тис. загарбників, з них 200 тис. – 250 тис. загинули. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що армія РФ зазнала приблизно 900 тис. втрат (убитими та пораненими) з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. З них, ймовірно, загинуло 200 – 250 тис. російських солдатів, що, за даними розвідки, є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі вище за життя російських солдатів. 

«Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити», – йдеться у повідомленні.

Також розвідники пишуть, що Путін і російське керівництво, найімовірніше, значно менше цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах.

Нагадаємо, влітку 2024 року Росія у війні проти України втратила вбитими та тяжко пораненими від 462 тис. до 728 тис. своїх військових. Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на Міноборони США. Видання пише, що французькі та британські чиновники вважають, що близько 500 тис. росіян були важко поранені або вбиті до травня.

До слова, втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

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Теги: росія Міноборони армія путін президент диктатор втрати

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