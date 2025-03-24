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Ілон Маск заявив про погрози вбивством працівникам урядового департаменту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ілон Маск заявив про погрози вбивством працівникам урядового департаменту
Ілон Маск заявив про погрози вбивством своїм працівникам
фото з відкритих джерел

Маск зазначив, що загрози надходять саме тим працівникам, які займаються питаннями підвищення ефективності уряду

Очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск зробив гучну заяву під час засідання кабінету міністрів у Білому домі. За його словами, члени його команди щодня отримують погрози вбивством. Маск не надав додаткових деталей щодо характеру чи джерел цих погроз, але наголосив на серйозності ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенція пише, що таку заяву Маск зробив під час засідання міністрів у Білому домі. Маск зазначив, що загрози надходять саме тим працівникам, які займаються питаннями підвищення ефективності уряду. Він не уточнив, чи були вжиті заходи для забезпечення безпеки команди DOGE.

Департамент ефективності уряду (DOGE), очолюваний Маском, був створений за ініціативою президента США Дональда Трампа. Його мета — оптимізація роботи урядових структур, скорочення витрат і впровадження підприємницького підходу до управління. Департамент ефективності уряду був заснований у вересні 2024 року після обіцянки Трампа створити комісію для перевірки ефективності роботи уряду. DOGE не є офіційним державним органом, а функціонує як приватна ініціатива для консультування Білого дому. Попри це, Маск отримав власний офіс у комплексі Білого дому, а працівники DOGE намагалися отримати доступ до систем держскарбниці США.

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Теги: США Ілон Маск погрози

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