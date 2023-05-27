Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту

«За» проголосували 14 членів ВРП, рішення ухвалили одностайно

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира.

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«За» проголосували 14 членів ВРП, отже рішення ухвалили одностайно. Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання.

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Раніше сьогодні у Київській прокуратурі повідомили, що в судді примусово відібрали біологічні зразки – після ДТП той відмовився від тестування на вміст алкоголю та наркотиків.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

«Конуси, «їжаки»... Така процедура... Коли він повертався на своє місце у нього влетів «Лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивися суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», – зазначили у Нацгвардії.

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Загиблий – солдат строкової служби. У нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном.