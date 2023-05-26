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Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
Станіслав Кравченко очолить суд після скандального звільнення попереднього очільника Всеволода Князєва
фото з відкритих джерел

Кандидатуру Кравченка підтримали 111 учасників пленуму із 148 присутніх

Новим головою Верховного суду України обрано Станіслава Кравченка. Про це передає «Укрінформ».

Всього 148 суддів голосувало. Кравченко набрав 108 голосів. Іван Міщенко, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, – 14, Наталія Коваленко, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду, – 13, Альберт Єзеров, суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду, – два. 

11 суддів жодного з кандидатів не підтримали.

Станіслав Кравченко – в минулому – заступник голови Вищого спецсуду з цивільних і кримінальних справ. Тепер – голова Касаційного кримінального суду в складі нового Верховного суду.

Має негативний висновок Громадської ради доброчесності через те, що приймав рішення з порушенням прав людини, що визнав ЄСПЛ, але збрехав про це в декларації доброчесності, і не декларував майно.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Також Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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Теги: Верховний Суд України суддя

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