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ДТП у Києві: водій Mitsubishi втратив контроль і врізався у зупинки (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
ДТП у Києві: водій Mitsubishi втратив контроль і врізався у зупинки (відео)
у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода
фото: Київ Оперативний

У Києві водій Mitsubishi влетів у зупинки, а потім ще й у кілька бордюрів

Сьогодні, 26 травня, у Києві в Подільському районі на перехресті вулиць Вишгородської та Білицької сталася ДТП за участі Mitsubishi. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 травня позашляховик «Лексус» голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, на в’їзді до Києва зі сторони Житомира влетів в інженерні споруди, які у той момент встановлював 23-річний нацгвардієць. Солдат загинув на місці.

До слова, депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: солдат суддя водій алкоголь трагедія

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