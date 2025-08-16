Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року
фото: Reuters

Рішень може бути два

Ситуація змінюється вкрай динамічно. На жаль, поки хороших новин небагато.

1. Подальші події будуть залежати від позиції Європи. Зеленський говоритиме з Трампом, де-факто, від імені європейців. На цей момент ми маємо дві реакції: Стармер заявив про швидкий мир, Макрон сказав, що треба зібрати коаліцію рішучих. Поки не зрозуміло, яке рішення буде прийнято.

2. Рішень може бути два: у тій чи іншій мірі згода з пропозиціями Трампа або відмова в якомусь форматі. Але при цьому, головне питання на яке також нема відповіді, чи збережеться постачання зброї від США у разі нашої відмови. Це ключове питання переговорів. Від цього залежатиме практично все.

3. Судячи з усього, частиною угоди має бути зняття санкцій з РФ, що неможливо без ЄС. Точно так само, як і неможливо (так здається зараз) продавати Європі під американським прапором російські вуглеводні. Як буде імплементуватися ця частина угоди незрозуміло.

4. Від нас вимагатимуть вийти з Донецької області в обмін на гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО. Схоже, Путін це погодив, вважаючи, що це «Будапештський меморандум-2».

5. Поки ми також не маємо реакції американських важковаговиків. Заява Грема була надто обережною. Але за вихідні ситуація точно зміниться. Ми побачимо ряд заяв, але поки неясно якого вони будуть змісту.

6. У разі так званого обміну територіями ми навіть не уявляємо собі, як це можна імплементувати юридично. Розмови про референдум взагалі недопустимі. Попри це, ми маємо мати чіткі червоні лінії: не визнання окупованих територій російськими де-юре (напевне, головна вимога Путіна); неможливість заборони на постачання зброї та обмеження нашого ВПК; прийняття закону про російську, як другу державну.

7. Можливе підписання угоди відкриває ще одну проблему: фінансування України у поствоєнний період (дотація в районі 65 млрд євро). Хто і як її буде покривати? Окремо, нам напевне варто увʼязувати переговори зі вступом до ЄС.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори війна росія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прилетів на Аляску
Путін прилетів на Аляску
Вчора, 21:58
15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
14 серпня, 18:53
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
13 серпня, 17:30
Густий стовп диму здійнявся над НПЗ
Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові (відео)
10 серпня, 07:20
Через кризову ситуацію уряд Росії готується вдруге за рік переглянути бюджет
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
7 серпня, 17:54
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
7 серпня, 10:35
Пожежа у Волгоградській області
Вибухи в Росії та атака на Україну: головне за ніч
27 липня, 06:11
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
Що буде на 51-й день після завершення ультиматуму Трампа до Путіна?
16 липня, 21:26
Україна стягнула 305 об'єктів нерухомості
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
13 серпня, 11:53

Вадим Денисенко

Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
Пастки Аляски
Пастки Аляски
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
3409
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
2805
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2776
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2579
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua