Трамп проводить онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп проводить онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами
колаж: The White House

15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці

Американський лідер Дональд Трамп уже проводить онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. Про це повідомив кореспондент Axios, передає «Главком».

«Зараз Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським та кількома європейськими лідерами напередодні саміту з Путіним у п'ятницю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

