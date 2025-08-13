Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом

Україна стягнула активи підсанкційних осіб на мільярди гривень: які об'єкти конфіскували

З 24 травня 2022 року в Україні було застосовано санкції до близько 16,6 тис осіб, у 74 випадках подано позови про стягнення їхніх активів на користь держави. Такі дані навела ексзаступниця міністра юстиції Інна Богатих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українські новини.

За її словами, за результатами розгляду справ Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата ВАКС уже ухвалили рішення про стягнення в дохід держави активів 87 підсанкційних осіб.

Загалом за цей період було введено в дію 95 рішень РНБО щодо санкцій. У дохід держави стягнуто активи, які належали російським олігархам, колаборантам та компаніям, пов'язаним з ВПК РФ. Серед них:

305 об'єктів нерухомості;

119 корпоративних прав та часток у підприємствах;

31 право на торговельні марки, промислові зразки та майнові права;

2871 одиниця рухомого майна;

Понад 165 тис. тонн залізорудної продукції;

Майже 63 тис. тонн мінеральних добрив;

Понад 552 тис. тонн бокситів;

Права вимоги за договорами на суму 10 млрд грн;

Грошові кошти та ОВДП на суму 3 млрд грн.

Інна Богатих наголосила на очевидному економічному позитиві від санкцій, який полягає у зменшенні присутності росіян в українській економіці.

Вона навела конкретні приклади: «Дерипаска більше не є власником Миколаївського МГЗ і унікального Глухівського кар'єру кварцитів; Шелков – титанового родовища ДемГЗК; Ротенберги більше не контролюють «Оушен Плазу»; Худайнатова немає в українській мережі Shell». Ексчиновниця також згадала про повернення у власність держави Межигір'я та Сухолуччя, що належали Віктору Януковичу.

За її словами, Мін'юст очікує на рішення щодо активів, пов’язаних з VS Energy, а також по справах Фрідмана («Моршинська») та Медведчука.

Нагадаємо, російські компанії через санкційний тиск не виконують державне оборонне замовлення на виготовлення авіаційних ракет Х-59М2/М2А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Головного управління розвідки Міноборони України про 116 підприємств в РФ.

«Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення», – повідомляє ГУР.

Відзначено, що підприємства регулярно звітують про недотримання темпів та строків виготовлення ракет через постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази.