Головна Країна Політика
search button user button menu button

Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
Україна стягнула 305 об'єктів нерухомості
колаж: glavcom.ua

Україна стягнула активи підсанкційних осіб на мільярди гривень: які об'єкти конфіскували

З 24 травня 2022 року в Україні було застосовано санкції до близько 16,6 тис осіб, у 74 випадках подано позови про стягнення їхніх активів на користь держави. Такі дані навела ексзаступниця міністра юстиції Інна Богатих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українські новини.

За її словами, за результатами розгляду справ Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата ВАКС уже ухвалили рішення про стягнення в дохід держави активів 87 підсанкційних осіб.

Загалом за цей період було введено в дію 95 рішень РНБО щодо санкцій. У дохід держави стягнуто активи, які належали російським олігархам, колаборантам та компаніям, пов'язаним з ВПК РФ. Серед них:

  • 305 об'єктів нерухомості;
  • 119 корпоративних прав та часток у підприємствах;
  • 31 право на торговельні марки, промислові зразки та майнові права;
  • 2871 одиниця рухомого майна;
  • Понад 165 тис. тонн залізорудної продукції;
  • Майже 63 тис. тонн мінеральних добрив;
  • Понад 552 тис. тонн бокситів;
  • Права вимоги за договорами на суму 10 млрд грн;
  • Грошові кошти та ОВДП на суму 3 млрд грн.

Інна Богатих наголосила на очевидному економічному позитиві від санкцій, який полягає у зменшенні присутності росіян в українській економіці.

Вона навела конкретні приклади: «Дерипаска більше не є власником Миколаївського МГЗ і унікального Глухівського кар'єру кварцитів; Шелков – титанового родовища ДемГЗК; Ротенберги більше не контролюють «Оушен Плазу»; Худайнатова немає в українській мережі Shell». Ексчиновниця також згадала про повернення у власність держави Межигір'я та Сухолуччя, що належали Віктору Януковичу.

За її словами, Мін'юст очікує на рішення щодо активів, пов’язаних з VS Energy, а також по справах Фрідмана («Моршинська») та Медведчука.

Нагадаємо, російські компанії через санкційний тиск не виконують державне оборонне замовлення на виготовлення авіаційних ракет Х-59М2/М2А.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  звіт Головного управління розвідки Міноборони України про 116 підприємств в РФ.

«Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення», – повідомляє ГУР.

Відзначено, що підприємства регулярно звітують про недотримання темпів та строків виготовлення ракет через постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази. 

Читайте також:

Теги: росія санкції війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ 4 серпня вночі атакувала аеродром Саки в Криму, уражено п'ять літаків, один повністю зруйнований
Вибухові візитки. Про ураження російських літаків СБУ
5 серпня, 15:27
Україна завжди була викликом для імперій
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
15 липня, 15:07
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 липня, 07:54
Зустріч Кім Чен Ина з солдатами, які брали участь у навчанні в Північній Кореї
РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну
27 липня, 08:57
Ув’язнених змушують обирати між додатковим терміном чи війною
Контракт або новий вирок: як Росія змушує в'язнів воювати проти України
25 липня, 19:43
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4 серпня, 18:58
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
10 серпня, 08:23
У Олександра Теплова залишилися мати, батько та брат
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Олександра Теплова
10 серпня, 09:00
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
11 серпня, 22:00

Політика

Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
Понад 16 тис. осіб під санкціями: як Україна бореться з російським впливом
Зеленський відправився до Німеччини: що на порядку денному
Зеленський відправився до Німеччини: що на порядку денному
Топціль для ворога: Малюк розповів про замахи на нього
Топціль для ворога: Малюк розповів про замахи на нього
Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
Розслідування НАЗК: збитки бюджету від корупційних схем сягнули 80 млн грн
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Президент зробив заяву щодо обміну територіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
12K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
9764
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
9232
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
6329
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua