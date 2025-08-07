Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів

Через кризову ситуацію уряд Росії готується вдруге за рік переглянути бюджет

Дефіцит Росії перевищив річний план

Дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати, досягнувши за підсумками семи місяців майже 5 трлн рублів. Це значно перевищує річний план Міністерства фінансів РФ, який становив 3,8 трлн рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що лише за липень дефіцит бюджету збільшився на 1,2 трлн рублів. Хоча доходи країни склали 2,7 трлн рублів, витрати виявилися значно вищими, досягнувши 3,9 трлн рублів.

Головною причиною такого стрімкого зростання дефіциту є падіння нафтогазових доходів, яке за сім місяців прискорилося до 18,5%. У той час як видатки бюджету зросли на 20,8%, доходи збільшилися лише на 2,8%. З урахуванням інфляції це фактично означає їхнє падіння.

Через кризову ситуацію уряд Росії готується вдруге за рік переглянути бюджет. Очікується, що коригування будуть внесені у вересні, разом з проєктом бюджету на наступні три роки. Згідно з прогнозом, до кінця року дефіцит може сягнути від 5 до 9 трлн рублів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп відповів, що минуло лише вісім годин з моменту запровадження санкцій проти Індії.

«Ми вже запровадили вторинні мита проти Індії – і це лише початок. Світ побачить ще набагато більше санкцій проти країн, які закуповують російську нафту», – сказав він.

Крім того, Дональд Трамп не виключив запровадження додаткових тарифів проти Китаю через його торгівлю з Росією