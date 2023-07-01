Головна Думки вголос Олексій Парновський
search button user button menu button
Олексій Парновський Кандидатфізико-математичних наук

Чи може корупція бути корисною?

glavcom.ua
Корупція буває різних видів
фото з відкритих джерел

Високий рівень сприйняття корупції не обов'язково означає вищий рівень корупції як такої

Я вважаю, що не з всякою корупцією треба боротися.

Що таке корупція? Вікіпедія визначає це слово як злочинне використання службовими особами, громадськими і політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. (Я вважаю це визначення занадто вузьким, але нехай буде). При цьому корупція не є атрибутом виключно державних установ: вона присутня у приватних компаніях (особливо великих), громадських і благодійних організаціях (привіт, синій хрест). Ключове слово тут – злочинне, тобто таке, що не передбачене законодавством або внутрішніми правилами відповідної структури.

Це часто плутають з поняттям сприйняття корупції (perceived corruption), яке позначає суспільну оцінку рівня корупції. На відміну від власне корупції, тут визначальним є отримання особистих вигод всупереч чинному суспільному договору, а не законодавству. Це також залежить від ступені відкритості і прозорості сфер, в яких має місце корупція: якщо населення не в курсі хто і як прикурює з певної діяльності, то нема й обурення. Тому високий рівень сприйняття корупції не обов'язково означає вищий рівень корупції як такої.

Крім того, корупція буває різних видів. Наприклад, чиновник А провернув корисний проєкт, який приніс державі 10 млрд. вигоди і взяв собі 10%. Чиновник Б ініціював безглуздий проєкт вартістю 5 млрд. і взяв собі 1%. Чиновник В накрутив 30% відкату на закупівлі товарів на 1 млрд., які і так потрібні. Яка шкода заподіяна державі в цих випадках? Формально-криміналістичний підхід скаже, що 1 млрд. у А, 50 млн. у Б і 300 млн. у В. А я вважаю, що 0 (9 млрд. чистої вигоди) у А, 5 млрд. шкоди у Б, і - таки да - 300 млн. шкоди у В. Тому, якщо відшкодовувати ту вигоду, яку отримали відповідні чиновники, то у випадку А держава отримає 10 млрд. вигоди одноразово, але втратить цінного кадра, який здатний приносити по 9 млрд. прибутку, у випадку Б держава втратить 4,95 млрд., а у випадку В вийде в нуль (мінус витрати на слідчі дії тощо).

Тому я вважаю, що дії чиновників типу А треба узаконити і більше того – заохочувати. Наприклад прямо встановити відсоток комісії за вдалі операції (щоправда, будуть нюанси з оцінкою економічного ефекту, але то деталі). Чиновників типу Б треба показово страчувати (привіт, Мінстратег), а чиновники типу В – це неминуче зло, з яким треба боротися традиційними антикорупційними методами (дерегуляція, контроль закупівель, зовнішній аудит тощо).

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні чиновник українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці знову сперечаються: на цей раз через напад акули на росіянина в Єгипті
Рефлексія про «акулу». При чому тут гуманізм?
12 червня, 12:05
Добре все, що наближає нашу перемогу
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
17 червня, 09:20
Роботу ППО не можна знімати і поширювати
Як захистити українське ППО?
2 червня, 12:00
Обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за «зношені» банкноти, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють
Вимагання комісії за «пошкоджені купюри» в обмінниках – прояв мережевої корупції
18 червня, 16:18
МОЗ створив реєстр країн, що надають безкоштовну медичну допомогу
Безкоштовна медична допомога за кордоном для українців: в яких країнах можна отримати
12 червня, 03:41
У Віталія Білоножка склалися особливі стосунки з низкою відомих українських артистів
Віталію Білоножку – 70. Легендарний співак святкує день народження
11 червня, 11:52
Чорновіл розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
13 червня, 13:45
Деякі категорії населення можуть не сплачувати комуналку
Хто може не платити комуналку під час війни: роз’яснення
16 червня, 07:41
Поляки вдаються до обману українців, які хочуть працювати
Робота в Польщі влітку: зарплати й схеми обману українських заробітчан
19 червня, 22:38

Олексій Парновський

Чи може корупція бути корисною?
Чи може корупція бути корисною?
Мавпа з гранатою. Що робити з Росією?
Мавпа з гранатою. Що робити з Росією?
Як будуються міфи про культурну велич Росії та Китаю
Як будуються міфи про культурну велич Росії та Китаю
Ордер для Путіна. Чотири важливих висновки
Ордер для Путіна. Чотири важливих висновки
Що насправді буде у випадку глобальної ядерної війни?
Що насправді буде у випадку глобальної ядерної війни?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
22K
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
20K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
9897
1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7060
Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
5398
Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту