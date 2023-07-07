Україна роздратувала союзників. Головна причина

Cоюзників не влаштовує, що в нас корупція настільки тотальна і повсюдна, на всіх рівнях, в усіх сферах

Нас знову і знову тицяють писком у старі проблеми

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр вчора однозначно констатувала: президент Байден «каже знов і знов: Україна повинна реалізувати реформи відповідно до стандартів країн НАТО».

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І це ж явно не про щойно розроблену жіночу військову форму (жінки і без неї дев'ять років успішно вбивали ворога в лавах добробатів і ЗСУ). І не про військових взагалі – хоч НАТО і військовий альянс. А от депутатка і махінації (платні, за конкретною таксою) з системою «Шлях» – так, це вже ближче до теми.

Нам знов і знов прямим текстом вказують на цілковито неприйнятний рівень і масштаб корупції. Так, повністю і абсолютно корупцію насправді не подолано, мабуть, ніде (хіба що в Сингапурі драконівськими методами... ну і близькі до того країни Скандинавії). Але союзників не влаштовує, що в нас корупція настільки тотальна і повсюдна, на всіх рівнях, в усіх сферах. І суми та відсотки зростають просто на очах.

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Насправді дуже некомфортно, погодьтесь, відчувати себе цуценям над калюжею... Нас тицяють і тицяють писком. Час вже щось робити.