Бахмут: Міноборони повідомило про просування ЗСУ на декількох ділянках

У самому Бахмуті ЗСУ загнали ворога фактично у пастку

Ганна Маляр: «Українські війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід»

Українським силам вдалося просунутись на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках – більше кілометра», – йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що на північному флангу бої без зміни положень.

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«В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Ворог продовжує наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно», – зазначила заступниця міністра оборони.

За її словами, наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.

Триває 499-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу Shahed. Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.