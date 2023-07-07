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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні

glavcom.ua
«Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права»

У когось може з'явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно

Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєш зростання корупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

У когось може з'явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати.

І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка.

Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України.

В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішки не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна корупція в Україні

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Сергій Фурса

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