Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні

У когось може з'явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно

Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєш зростання корупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

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У когось може з'явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати.

І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка.

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Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України.

В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішки не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів.