Чотири ключові виклики для влади Зеленського

Суд над Порошенком показав наскільки чинна влада слабка

Нічого не робити і програти чи обмежити владу 95 кварталу і спробувати виграти?

Зараз це ключова дилема Володимира Зеленського.

Суд над Порошенком показав наскільки влада Зеленського слабка. І не просто слабка – у президента немає команди на яку він може обпертися, щоб вирішувати складні питання.

За логікою, зараз у Зеленського є унікальний шанс змінити команду, скинувши на неї всі прорахунки і спробувати посилити себе. Або ж не робити нічого і, майже зі 100% вірогідністю, утонути.

Зараз у влади є чотири ключові виклики

Економіка. Газу лишилося до кінця лютого. Що далі робити, коли на початку березня росіяни відключать газ, не розуміє ніхто. Вихід всіх із наших євробондів – може почати розганяти інфляцію. Спільної роботи уряду на НБУ щодо цього, не передбачається (як мінімум тому, що в уряді немає людей, які розуміють ці процеси). Про такі дурниці, як відсутність обігових коштів чи судова система, яка продовжує працювати без збоїв, навіть не варто говорити

Безпека. Не буду на цьому зупинятися, бо про це сказано більш ніж багато, але зверну увагу на дві речі. Перш за все, безпека – це не лише зброя, це ще й моральний дух. З суспільством ніхто із влади, на жаль, не говорить. Другий важливий аспект – бюрократія. До прикладу, для того, щоб записатися в тероборону, потрібно потратити 5-6 робочих днів на збір всіх документів. Можу навести інший приклад: ми всі радіємо, що британці нам надали протитанкову зброю. Я дуже боюся, що на озброєння ми її будемо ставити два безцінних місяці.

Команда Зеленського все менше довіряє один одному і починає, якщо не працювати на дві сторони, то, як мінімум, сабутувувати колективні рішення. І приклад з рішенням Печерського суду – це лише вершина айсберга (розповіді про чесних чи продажних суддів залишимо романтиками). Зараз ми можемо впевнено говорити, що перед нами лише оболонка єдності, яка тримається на рейтингу Зеленського, який поки все ще перший в краіні. Зменшення рейтингу – політична смерть для цієї команди. І власне вся політика держави будується на цьому постулаті.

Команда Зеленського пропустила глобальний виклик, який стає ключовим для суспільства – це об‘єднання всіх перед загрозою. Об‘єднання всіх – це відхід від моноклаліціі і моноправа на єдину думку щодо всього. І ще, це відхід від принципу домінанти команди 95 кварталу з усіма відповідними наслідками.

Зараз Зеленський має визначитися: чи готовий він до нових правил, які диктуватиме суспільство? Як би там не було, але без різких кадрових змін він не зможе застабілізувати ситуацію. Але поки в офісі про це не хочуть навіть думати.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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