Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві

Віктор Орбан та Олександр Лукашенко

Москва відкрила другий фронт. В Будапешті та Мінську

Орбан готується до того, що він не визнає поразку, а Москва думає, як не пустити Лукашенка в Вашингтон. Наступний місяць покаже чи збереже Росія свій вплив в Центрально-Східній Європі в наступні 5-7 років. І тут ключовими подіями стануть вибори в Угорщині та стрімка гра США з Лукашенком

Протягом останнього року Росія програла вибори в Румунії та Молдові і не змогла розширити свій ареал  впливу в цьому регіоні. Це був болючий удар по Москві, особливо, зважаючи на те, що і та, і  там, в Кремлі вважали, що зможуть отримати перемогу. Більше того, попри перманентні коаліційні кризи в Румунії, поки говорити про розвал коаліції не доводиться. Зараз перед росіянами стоять два глобальні виклики: зберегти Орбана і не допустити реального економічного входження США в Білорусь. Поразка в цих двох країнах означатиме, що конструкція, яку будувала Росія стільки років почне валитися. Перемога - дасть значно вагоміші козирі в переговорах, як із ЄС, так і з США. в тому числі і по Україні.

Гра США «калійні добрива в обмін на захист», напружує Росію і лякає Лукашенка. Те, що спочатку виглядало, як невинна гра, зараз передбачає реальні дії (поїздка в Вашингтон передбачатиме угоду по входженню американських компаній в калійний бізнес Білорусі. На цьому етапі ми маємо наступні вводні:

  • Москва не пустила Лукашенка на саміт миру в Вашингтон і Лукашенко змушений був погодитися. Зараз, Вашингтон активно готує персональний візит Лукашенка і відмовити американцям напряму дуже складно;
  • Поїздка Лукашенка в Пхеньян - це асиметрична сароба відтягнути цю поїздку (ну не можна запрошувати Лукашенка відразу після поїздки до Кіма. Зараз, цікаво буде послідкувати, чи в наступні дні не буде запущено івічнкорецську балістику в сторону Японії;
  • Деякі ЗМІ та блогери починають писати абсолютну конспірологію про посередницьку роль Луки в переговорах по Україні чи навіть США-Росія- Китай. Лукашенко для Трампа ніхто і звати його ніяк. Він лідер маленької країни де потрібно взяти контроль над однією галуззю. І Лукашенко, схоже боїться так, як ніколи в житті не боявся. 

Поки, вірогідність розвороту Мінська в сторону Атлантики виглядає малоймовірною. Росія ( та й сам Лукашенко) будуть пробувати тягнути час і створювати негативний фон в США для того, щоб не допустити візиту. І це головна їхня тактика. Якщо це не вдасться, Лукашенко спробує тягнути рішення із головним питанням - калієм. А росіяни завжди можуть оголосити про розміщення чергового Орєшніка.

Цього  тижня в Угорщині вийшло опитування, де Орбан несподівано випереджає Мадяра на 6%. Це можна розглядати, як початок соціологічної війни, яка має формувати думку, що не все так однозначно. Окремо слід зазначити, що цілий ряд лідерів різних країн (від Трампа до Навроцького) в тій чи іншій формі підтримав Орбана і формується думка, що Мадяр програє все на міжнародному полі. В цілому ж, з великою долею імовірності, дві сторони оголосять перемогу і Орбан готується до того, що він не визнає поразку. Результат виборів буде залежати від двох речей: фактору вулиці і фактору «зрадників» в обох командах. Але Орбан не збирається просто так віддавати владу.

Для Росії обидві ці битви (за Білорусь та Орбана) є екзистенційними. Поразка в обох ставить хрест в на амбіціях «мʼякою силою» та підкупом отримати повний контроль над центрально-східнлю Європоюв відносно короткій перспективі. Поразка в обох випадках перетворює Росію із сильної в слабку регіональну державу з усіма відповідними наслідками.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Вадим Денисенко

Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
