На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу. 

Зазначається, що наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон», – наголошує ДПСУ.

Зауважимо, що з 16 лютого запровадилося тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
«Чула, як вона гризе мою кістку». Школярка втратила ногу після нападу собаки
«Чула, як вона гризе мою кістку». Школярка втратила ногу після нападу собаки
У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які пливли до Молдови (відео)
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

