На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску

Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинено пропускні операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон», – наголошує ДПСУ.

Зауважимо, що з 16 лютого запровадилося тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».