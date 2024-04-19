Журналісти Reuters пояснили, що заважає Україні виробляти власну зброю

Кількість оборонних виробників після початку повномасштабної війни збільшилася більш ніж удвічі в Україні

Потенційний річний обсяг виробництва військово-промислового комплексу зараз становить $18-20 млрд

Сотні українських підприємств, що виробляють зброю і військову техніку, виникли після початку повномасштабної війни. Деякі з них насилу фінансують виробництво, проте кожне боїться стати мішенню для російських ракетних ударів, що посилюються. Про це пише Reuters.

Як зазначають журналісти, власники кажуть, що вкладали власні гроші, щоб зберегти підприємства, і переїжджали, щоб випередити російську розвідку. Тепер вони закликають уряд «скоротити надмірну тяганину під час закупівлі зброї». Деякі з них також хочуть отримати дозвіл на експорт, стверджуючи, що держава «не в змозі купити всю їхню продукцію».

Зокрема, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що потенційний річний обсяг виробництва військово-промислового комплексу зараз становить $18-20 млрд. Але, за словами міністра, уряд України, який відчуває брак коштів, може фінансувати тільки третину цієї суми.

«На нас чекає найбільша битва за останнє покоління. Якщо подивитися, наприклад, на артилерійські снаряди натовського калібру, то виробничі потужності США і ЄС разом узятих менші за наші потреби», – сказав Камишін.

Згідно з даними міністерства Камишіна, кількість оборонних виробників після початку війни збільшилася більш ніж удвічі в Україні. На 100 державних підприємств припадає близько 400 приватних, хоча перші, як і раніше, забезпечують найбільші виробничі потужності.

Щоб розв'язати проблему нестачі готівки, Україна просить іноземних партнерів фінансувати її оборонне виробництво. У вівторок 16 квітня Данія зробила перший такий внесок у розмірі $28,5 млн. Деякі виробники кажуть, що їм важко знайти кошти, і ця проблема посилюється процесом державних закупівель, який, на їхню думку, є повільним і громіздким.

«Перша загроза, з якою стикаються виробники, коли починають працювати, – це бюрократія військової сфери й закупівель», – каже генеральний директор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Він додає, що міністерство оборони розміщує замовлення тільки на поточний рік, а це заважає виробникам планувати на довгострокову перспективу. Чотири виробники, що випускають різні види озброєнь в Україні, вказали на цілу низку проблем: багатомісячне очікування відповіді на запитання, чи зацікавлена держава в закупівлях; бігання між департаментами міністерства оборони та збройних сил; відсутність гарантій майбутніх продажів, які допомогли б їм планувати виробництво.

Приватні інвестиції здебільшого здійснюються вітчизняними підприємцями, які часто кажуть, що ними керує патріотизм, а не прибуток. Джерело в уряді України, яке говорило на умовах анонімності, сказало, що приватні інвестиції розподіляються нерівномірно.

Крім фінансових труднощів, виробництво зброї в Україні пов'язане з ризиком. Деякі виробники зброї з метою безпеки змінюють місце розташування не рідше, ніж раз на три місяці. Ще одна проблема, з якою стикаються виробники – загроза відключення електроенергії. Джерело в уряді повідомило, що наразі у виробників немає проблем з енергопостачанням, а якщо доведеться проводити масові вимкнення, то їх «буде відключено в останню чергу».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив про зростання внутрішнього військового виробництва в Україні, зокрема про 10 САУ «Богдан».

До слова, Україна від осені 2023 року чекає, коли Конгрес США ухвалить рішення про виділення допомоги. Однак за цей час собівартість війни змінилася. $61 млрд – вже не та сума, яка достатня для того, щоб примусити Росію програти.