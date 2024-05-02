Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт

Безпілотники атакували Афіпський нафто-переробний завод у Краснодарському краї

Влада російських міст заявляє про атаку безпілотників у ніч проти 2 травня на території п'яти регіонів РФ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як зазначається у звіті міноборони РФ, під час бойової роботи по «відбиттю атаки дронів» були ліквідовані:

п'ять БПЛА - у Брянській області,

три – у Краснодарській області,

два – у Ростовській області,

один – у Білгородській області,

один – у Курській області.

Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського міноборони не вказуються.

Про атаку дронів заявив губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він назвав обстріл «спробою заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району».

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося «часткове порушення електропостачання низки домоволодінь». Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють електропостачання.

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі. Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.

Російська ППО у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано.

Безпілотники атакували Афіпський нафто-переробний завод у Краснодарському краї, як намагаються переконати кацапи, БПЛА збили або посадили на підльоті. За словами місцевих орків, було три вибухи в районі третьої ночі.

Нагадаємо, атака на Рязанський нафтопереробний завод, у ніч на 1 травня, була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Як зазначається, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про «небезпеку дронів». Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

До слова, унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту.