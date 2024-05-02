Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт
фото ілюстративне

Безпілотники атакували Афіпський нафто-переробний завод у Краснодарському краї

Влада російських міст заявляє про атаку безпілотників у ніч проти  2 травня на території п'яти регіонів РФ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як зазначається у звіті міноборони РФ, під час бойової роботи по «відбиттю атаки дронів» були ліквідовані:

  • п'ять БПЛА - у Брянській області,
  • три – у Краснодарській області,
  • два – у Ростовській області,
  • один – у Білгородській області,
  • один – у Курській області.

Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського міноборони не вказуються.

Про атаку дронів заявив губернатор Смоленської області Василь  Анохін. Він назвав обстріл «спробою заподіяти пошкодження об'єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району».

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів  пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося «часткове порушення електропостачання низки домоволодінь». Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють  електропостачання.

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі.  Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.

Російська ППО  у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор  Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано.

Безпілотники атакували Афіпський нафто-переробний завод у Краснодарському краї, як намагаються переконати кацапи, БПЛА збили або посадили на підльоті. За словами місцевих орків, було три вибухи в районі третьої ночі.

Нагадаємо, атака на Рязанський нафтопереробний завод, у ніч на 1 травня, була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Як зазначається, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території заводу почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про «небезпеку дронів». Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

До слова, унаслідок успішних ударів українських дронів по авіабазі загарбників «Кущевська» знизиться можливість російської авіації завдавати ударів по лінії фронту. 

Теги: дрон обстріл нафта росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після повномасштабного вторгнення в Україну, країни Європи зменшили імпорт російського газу, однак нарощують свою залежність від азотних добрив
Російський бюджет тане внаслідок санкційних втрат
30 квiтня, 21:50
Кремль намагатиметься захопити Харків задля подальшого примусу опонентів до діалогу
Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора
4 квiтня, 12:03
У Литві зросла потреба у психологах для біженців з України
Українські біженці у Литві стали частіше потребувати одного виду допомоги
4 квiтня, 10:03
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
3 квiтня, 23:04
Пугачова на своєму творчому шляху випустила понад 500 композиції різними мовами
Аллі Пугачовій – 75. Факти про співачку, яка виїхала з Росії після початку війни
15 квiтня, 10:31
Ніхто не може сказати, що міститься у вантажівках російських військових на території АЕС
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
12 квiтня, 17:12
Речник Кремля Дмитро Пєсков висловився щодо пропозиції Макрона про перемир’я на період Олімпійських ігор
Макрон запропонував світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Кремль відповів
17 квiтня, 03:32
Російські шпигуни-нелегали Шапошнікови допомогли розвідці РФ підірвати склади боєприпасів у Врбетіце
Ексвійськовий РФ і його дружина з Києва організовували в Європі диверсії – The Insider
30 квiтня, 09:52
СБУ застосувала дрони для завдання ударів по авіабазі «Кущевська»
Удари дронів по російській авіабазі «Кущевська»: британська розвідка оцінила наслідки
30 квiтня, 12:51

Соціум

Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Пошкоджена енергетична інфраструктура, зникло світло: росіяни заявили про атаку дронів (відео)
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
Депутатка в РФ назвала безробітних жителів черв'яками і зажадала повернення трудових таборів
Депутатка в РФ назвала безробітних жителів черв'яками і зажадала повернення трудових таборів
Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди
Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту
У столиці Грузії госпіталізовано вісьмох учасників акцій протесту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
23K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
12K
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
11K
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
7191
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
4901
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua