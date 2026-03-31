Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру Ділова столиця

Як Кремль набирає армію – і чому це тривожний сигнал

Чи оголосить Путін мобілізацію?

Після заяви Інституту вивчення війни про мобілізацію в Росії Пєсков та Мєдвєдєв синхронно заявили. Що мобілізації не буде. У нас це багато хто протрактував, як те, «відмовляються, значить точно буде».

Аналіз інституту війни (як мінімум, відкрита його частина) базувався на двох джерелах: стогін воєнкорів і повідомленні одного з генералів, що в січні набір контрактників провалився.

Відразу треба зазначити дві речі:

  • за результатами 2025 року план по контрактникам був виконаний і навіть трохи перевиконаний;
  • Січень – не показовий місяць. Якщо ця тенденція проводиться в лютому - квітні, це означатиме, що справді кількість смертників вичерпується.

Кремль, в цілому, готувався до такого сценарію і починаючи з жовтня-листопада 2025 року, наскільки я розумію, почав тестувати, так звану, приховану мобілізацію. Суть її проста – людина отримує повістку через Госуслуги (держпослуги) і далі або йде в армію, або держава його доганяє через блокування всього, що має електронний слід. При цьому, поки, людині пропонують отримати гроші за похід у військо. Тому скандалів не було.

Якщо, справді, стане зрозуміло, що підписання контрактів провалюється, думаю, механізм прихованої мобілізації запустять по повній. Але, при цьому, прихована мобілізація не передбачає одномоментного набору кількох сотень тисяч військовослужбовців. Достатньо щомісяця добирати нестачу від тих, хто мав підписати контракт. Виходячи з данних інституту війни, в січні потрібно було добрати в районі 15-16 тисяч.

Окремо варто звернути увагу на фактор виборів. Якщо, справді, допустити, що російська влада думає про мобілізацію, в неї є вікно можливостей до кінця травня (вибори в вересні і відкрита мобілізація, безумовно вплине на лояльність виборців). Або ж робити мобілізацію в листопаді.

Підсумовуючи, можна сказати, що вірогідність відкритої мобілізації низька. Більше того, синхронні заяви про шестиденний робочий тиждень і 12-годинн й робочий день від олігарха Дерипаски і керівника Роскомнадзора, говорять нам, що проблема з робочою силою стає критичною.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

РФ з початку війни втратила 11 824 танки
Втрати ворога станом на 30 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:51
Кремль дискредитує оборонну співпрацю України в арабському світі
РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки
27 березня, 13:05
Сили оборони вразили райони зосередження окупантів
Сили оборони вразили райони зосередження окупантів
26 березня, 17:58
Моджтаба Хаменеї вийшов із бункера перед ударом
Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер
17 березня, 12:27
Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці
Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці
17 березня, 00:57
Під російськими ударами опинилася цивільна інфраструктура
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
8 березня, 10:03
Зустріч голову судової влади Ірану Голама Хоссейна Мохсені Еджеї, президента Ірану Масуда Пезешкіана та аятоли Аліреза Арафі, члена Ради вартових,
CNN: В Іран стався розкол після смерті Хаменеї
8 березня, 06:57
Літак Dassault Falcon 900C, яким користувався Віктор Янукович
Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича
4 березня, 14:43
Співачка MamaRika поїхала із сином на відпочинок в Дубаї
MamaRika застрягла із сином в Дубаї, де поскаржилася на відсутність ППО й укриттів
2 березня, 16:35

Вадим Денисенко

Як Кремль набирає армію – і чому це тривожний сигнал
Як Кремль набирає армію – і чому це тривожний сигнал
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
Дві ставки Путіна – і ризик програти обидві
Окупація Естонії поки скасовується. При чому тут Запоріжжя?
Окупація Естонії поки скасовується. При чому тут Запоріжжя?
США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
