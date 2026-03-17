Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зауважила, що конфлікт в Ірані не є «війною Європи»

Країни Європейського Союзу вирішили не змінювати мандат своїх військово-морських операцій на Близькому Сході, попри заклики Дональда Трампа долучитися до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі заявила, що Європа не зацікавлена у «війні без кінця». Вона підкреслила, що чинна операція «Аспідес» у Червоному морі вже виконує важливу роль у захисті судноплавства, і хоча країни готові зміцнювати цей напрямок, розширювати зону відповідальності на нові регіони наразі не планують.

Каллас зауважила, що цей конфлікт не є «війною Європи», хоча інтереси союзу безпосередньо поставлені на карту. Паралельно з цим міністри енергетики ЄС обговорили вплив близькосхідної кризи на вартість енергоносіїв. Комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен назвав пріоритетом зниження витрат громадян на комунальні послуги, які зростають через дестабілізацію ринків. Він закликав європейських партнерів прискорити перехід до енергонезалежності, щоб зменшити вразливість перед нестабільністю світових цін на паливо.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
Вчора, 10:01
Сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів про ризики наземної війни з Іраном
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
11 березня, 15:51
Тривала війна невигідна Трампу, бо йому цього не пробачать виборці
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
9 березня, 12:57
Британські винищувачі F-35 і Typhoon на Близькому Сході перехоплюють іранські ракети й дрони
Британія заявила про право атакувати військові цілі в Ірані
6 березня, 13:45
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Ноем на тлі критики імміграційних рейдів
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
6 березня, 01:58
Україна не може накопичувати великі запаси пального через війну
Україна має запаси пального лише на кілька тижнів. Експерт пояснив, чи буде дефіцит
5 березня, 13:12
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вижив після американо-ізраїльської атаки
Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан
28 лютого, 17:35
Іран офіційно підтвердив готовність до переговорів зі США
Іран готовий домовлятися з Вашингтоном, але ставить жорстку вимогу
25 лютого, 09:07
З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт
У США набули чинності нові мита Трампа
24 лютого, 11:42

Політика

Трамп припустив, що на скільки може бути відкладений візит до Китаю
Трамп припустив, що на скільки може бути відкладений візит до Китаю
Трамп заявив, що скоро оголосить про допомогу країн щодо Ормузької протоки
Трамп заявив, що скоро оголосить про допомогу країн щодо Ормузької протоки
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
На Кубі стався другий за місяць блекаут
На Кубі стався другий за місяць блекаут
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву
Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву
Трамп розповів, що насправді боїться Путін
Трамп розповів, що насправді боїться Путін

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
