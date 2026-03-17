Євросоюз відмовився розширювати військову присутність в Ормузькій протоці

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зауважила, що конфлікт в Ірані не є «війною Європи»

Країни Європейського Союзу вирішили не змінювати мандат своїх військово-морських операцій на Близькому Сході, попри заклики Дональда Трампа долучитися до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі заявила, що Європа не зацікавлена у «війні без кінця». Вона підкреслила, що чинна операція «Аспідес» у Червоному морі вже виконує важливу роль у захисті судноплавства, і хоча країни готові зміцнювати цей напрямок, розширювати зону відповідальності на нові регіони наразі не планують.

Каллас зауважила, що цей конфлікт не є «війною Європи», хоча інтереси союзу безпосередньо поставлені на карту. Паралельно з цим міністри енергетики ЄС обговорили вплив близькосхідної кризи на вартість енергоносіїв. Комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен назвав пріоритетом зниження витрат громадян на комунальні послуги, які зростають через дестабілізацію ринків. Він закликав європейських партнерів прискорити перехід до енергонезалежності, щоб зменшити вразливість перед нестабільністю світових цін на паливо.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.