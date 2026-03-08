Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня

Зеленський: Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників

Президент України Володимир Зеленський наголосив на великій інтенсивності російського терору за останній тиждень. Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі, використовуючи тисячі одиниць озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Згідно зі статистикою протягом останнього тижня Росія застосувала проти України:

«За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день», – зазначив президент.

Володимир Зеленський окреслив стратегічні кроки для мінімізації ворожих атак, зокрема у посиленні ППО, санкцій та міжнародній дипломатії.

«Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області.

До слова, російські окупаційні війська минулої ночі продовжили терор мирних міст Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ворожим вогнем опинилися Кривий Ріг та кілька громад Нікопольського району.