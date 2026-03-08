Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
Під російськими ударами опинилася цивільна інфраструктура
фото: ДСНС Харківщини

Зеленський: Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників

Президент України Володимир Зеленський наголосив на великій інтенсивності російського терору за останній тиждень. Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі, використовуючи тисячі одиниць озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Згідно зі статистикою протягом останнього тижня Росія застосувала проти України:

«За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей нашим воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день», – зазначив президент.

Володимир Зеленський окреслив стратегічні кроки для мінімізації ворожих атак, зокрема у посиленні ППО, санкцій та міжнародній дипломатії.

«Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська вчинили черговий воєнний злочин, здійснивши цілеспрямовану атаку на рятувальників ДСНС у Чугуївському районі Харківської області. 

До слова, російські окупаційні війська минулої ночі продовжили терор мирних міст Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ворожим вогнем опинилися Кривий Ріг та кілька громад Нікопольського району.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна безпілотник ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
Боротьба з підкупом іноземних посадовців: Зеленський подав законопроєкт
6 березня, 11:16
Блекаут у Багдаді
Через масштабні атаки в Іраку стався повний блекаут
4 березня, 19:42
У 2008 році Сергій Барановський підписав контракт зі Збройними силами України
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського
3 березня, 09:00
РФ атакувала Криворізький та Синельниківський райони
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів
27 лютого, 19:23
Зеленський запропонував Орбану домовлятися з Путіним
Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»
24 лютого, 20:10
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
21 лютого, 09:00
Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
19 лютого, 02:50
Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва
18 лютого, 10:46
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24

Події в Україні

Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Рятувальники на Харківщині потрапили під удар росіян
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua