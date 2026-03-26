Сили оборони вразили райони зосередження окупантів

Сили оборони уразили низку військових об’єктів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Новопскова на території тимчасово окупованої Луганської області. Також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на Донеччині.

Крім того, українські воїни били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області.

Окрім цього, уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога у Луганській та Донецькій областях. Також українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника біля Кам'янки на Луганщині та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства – займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомлялося, масовані удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації призвели до значного скорочення її експортних можливостей.