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Молдова попросила Україну допомогти стабілізувати рівень води в Дністрі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Молдова попросила Україну допомогти стабілізувати рівень води в Дністрі
Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою
фото: Серджіу Лазаренку / Facebook

З 16 по 20 липня через технічну аварію на Дубоссарській ГЕС сталося зниження рівня води у Дністрі нижче за течією

Після перебоїв на Дубоссарській гідроелектростанції, яку експлуатує влада невизнаного Придністров’я, Молдові звернулась з проханням до України – збільшити скидання води в Дністер. Про це заявив міністр довкілля країни Серджіу Лазаренку, передає «Главком».

Лазаренку підтвердив, що з 16 по 20 липня в результаті технічної аварії на Дубоссарській ГЕС спостерігалося обмежене скидання води в річку Дністер, що призвело до зниження рівня води нижче за течією.

З 21 липня ГЕС повернулася до нормального стоку, що дозволило поступово відновити звичайні сезонні показники. Водночас Національна адміністрація водних ресурсів Молдови звернулась до партнерів з України, які управляють Дністровською ГЕС, з проханням збільшити скид води протягом періоду спеки «для забезпечення стабільного гідрологічного режиму».

Міністр довкілля Молдови зазначив, що всі зрошувальні станції, розташовані на Дністрі, та насосна станція, яка забезпечує водою Кишинів, працюють у звичному режимі, а рівень води в Дністрі відповідає сезонним нормам.

Нагадаємо, Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою.

Раніше повідомлялося, що уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц. Новий міст побудують на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

Загальна довжина мосту становитиме понад 1400 м. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар'єрності. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

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Теги: Молдова Україна річка Придністров'я

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