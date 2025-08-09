Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
кадр трансляції

Мирну угоду між Азербайджаном та Вірменію підписано

Мирна угода між Азербайджаном та Вірменію підписана у Білому домі – це безумовно тріумф Трампа і гучна поразка Росії. Путін десятиріччями інвестував гроші і армію у підтримку хиткої ситуації у Нагірному Карабасі, а Трамп за кілька місяців відібрав у Путіна усі його «здобутки», лишивши за собою, вже названий іменем Трампа Зангезурський коридор, який дасть можливість США впливати на ситуацію на значній території Кавказу. До речі, без жодного пострілу.

По суті, Путіна викинули з Кавказу – регіону, який століттями був частиною міфології «руского міра» – починаючи від віршотворчості Лєрмонтова закінчуючи вже сучасними кіносагами про «кавказькі війни». 

Спонсором свята по справедливості можна назвати Ердогана, який з десяток років тихенько озброював та модернізував Азербайджан, створюючи передумови для вирішального поновлення його територіальної цілісності.

Але важливо зазначити, що Північний Кавказ залишається ще під окупацією Росії. Його визволення маю стати домашнім завданням на завтра для тих, хто розуміє, що єдиний шлях отримати спокій на європейському континенті це жорстко обрізати лапи кремля, як тільки з’являється така можливість.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
