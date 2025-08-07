Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
Через атаку виникла пожежа в адміністративній будівлі на залізничній станції Суровикіне
У ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що через атаку виникла пожежа в адміністративній будівлі на залізничній станції Суровикіне, її гасять.
Зокрема, на залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БпЛА – пошкоджень об'єктів немає.
Нагадаємо, у ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржилися другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська».
Як повідомлялося, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.
Читайте також: