Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)

Через атаку виникла пожежа в адміністративній будівлі на залізничній станції Суровикіне

У ніч проти 7 серпня дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Під ударом опинилися дві залізничні станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що через атаку виникла пожежа в адміністративній будівлі на залізничній станції Суровикіне, її гасять.

Зокрема, на залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БпЛА – пошкоджень об'єктів немає.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня дрони знову атакували Ростовську область. Росіяни скаржилися другу ніч поспіль на вибухи в районі станції «Тацинська».

Як повідомлялося, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника. У результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.