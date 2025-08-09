Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа

Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться 15 серпня на Алясці, став головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах, передає «Главком».

У США про подію написали The New York Times, The Hill, Newsweek, а також повідомили провідні телеканали, зокрема, CNN. Канадські журналісти з CTV і репортери агентства Bloomberg також не залишилися осторонь.

Британські медіа Sky News та The Guardian винесли історичну зустріч у головні заголовки.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори.

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Також президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Всі медіа у свої текстах наголошують на потенційних геополітичних наслідках після зустрічі президентів.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці.

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів з диктатором Путіним з'явились численні публікації про майбутню зустріч Трампа та Путіна.

Репортерка CNN розповіла, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Згодом Трамп на брифінгу заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором.

Помічника Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомлялии, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.