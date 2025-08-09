Головна Світ Політика
search button user button menu button

Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
фото: АР

Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться 15 серпня на Алясці, став головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах, передає «Главком».

У США про подію написали The New York Times, The Hill, Newsweek, а також повідомили провідні телеканали, зокрема, CNN. Канадські журналісти з CTV і репортери агентства Bloomberg також не залишилися осторонь.

Британські медіа Sky News та The Guardian  винесли історичну зустріч у головні заголовки.

13 фото
На весь екран

Раніше президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори. 

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Також президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Всі медіа у свої текстах наголошують на потенційних геополітичних наслідках після зустрічі президентів.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. 

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів з диктатором Путіним з'явились численні публікації про майбутню зустріч Трампа та Путіна. 

Репортерка CNN розповіла, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Згодом Трамп на брифінгу заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором. 

Помічника Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. 

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомлялии, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.

Теги: саміт путін Дональд Трамп переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер повідомляв, що готує дюжину тарифних «листів щастя»
Трамп оприлюднив нові мита для шести країн
9 липня, 21:51
Щонайменше вісім країн НАТО погодилися профінансувати закупівлю зброї для України
NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США
15 липня, 23:31
Трамп: Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує...
Трамп пригрозив газеті WSJ судом через публікацію про привітання Епштейна
18 липня, 05:45
Трамп: Я пишаюся тим, що є президентом миру
Трамп заявив про ключову роль в перемир'ї між Таїландом і Камбоджею
28 липня, 23:48
Деякі посадовці припускають, що знайдені документи могли бути сфабриковані опонентами Трампа з лав Демократичної партії
У США знайдено «секретні документи» про Трампа й Росію: деталі
30 липня, 23:06
Третій раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 23 липня в Стамбулі
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
31 липня, 10:23
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці
Сьогодні, 01:40
NORAD перехопив цивільний літак над Бедмінстером, штат Нью-Джерсі
Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа
4 серпня, 13:23
Олімпійська чемпіонка Юлія Пахаліна похвалила диктатора Путіна
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
7 серпня, 17:31

Політика

Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці
Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Путіним
Трамп назвав місце та дату для зустрічі з Путіним
Трамп прокоментував тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським
Трамп прокоментував тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським
Трамп заявив, що угода між Україною та Росією передбачає обмін територіями
Трамп заявив, що угода між Україною та Росією передбачає обмін територіями
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
21K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6863
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6214
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
3551
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua