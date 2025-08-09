Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор

Губернатор Алясці вважає, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться у найстратегічнішому місці у світі

Аляска готова стати майданчиком для проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву місцевого губернатора Майка Данліві у соціальній мережі Х.

«Аляска – найстратегічніше місце у світі, що розташовано на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Лише два милі розділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці», – заявив Данліві.

За словами губернатора, Аляска раніше за всіх відчуває на собі те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані. Він також додав, що цей штат впродовж століть був мостом між націями.

«Сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на Землі. Світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч», – додав Данліві.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.