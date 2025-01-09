Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Озвучені Трампом вимоги – це ідеальна, в його сьогоднішній картині світу, перемога»
фото: АР

Про заяви Трампа і 100 днів Келлога

Коли ми говоримо про Трампа, то маємо памʼятати дві важливі речі. Його переговорні принципи зводяться, перш за все, до двох моментів: всім відому формулу «мир через ескалацію» та маловідому в наших широтах «стратегічну невизначеність». Остання формула передбачає те, що Трамп в кишені тримає одночасно всі можливі варіанти розвяʼязання проблеми: від мирної угоди до багаторічної війни. Тому, коли ми чуємо про Канаду, Панаму чи Гренландію, ми повинні памʼятати про ці дві переговорні формули.

Окремо я хочу наголосити на одному, як на мене, принциповому моменті: озвучені Трампом вимоги – це ідеальна, в його сьогоднішній картині світу, перемога. Але Трамп реаліст, попри те, що зараз у нього класичне ленінське «головокружение от успеха». А тому він прекрасно розуміє, що ідеальна картина світу – це не з реальності, а з не найкращих фільмів Голівуду.

Отже зараз, період ескалаціі перед переговорами. При чому в кожному випадку, опції будуть різними. Канаду ніхто приєднувати навіть не збирається, Панамі грозять держпепеворотом,а Данії пропонують пошвидше відпустити Гренландію «на свободу». Але ще раз повторюся: це лише перша фаза переговорів. Яка, звичайно, може затягнутися. Але все виглядає так, що вона не забиратиме ані великих фінансових, ані великих людських ресурсів. Це дуже важливо.

Я не готовий говорити про футурологію і чим це все завершиться, бо я тут не фахівець. На мою неекспертну думку, точно ніякої великої війни не буде. І з великою долею імовірності Трамп добʼється свого. Але, звичайно, не так ідеально, як це було сказано на прес-конференції. Але що ми точно розуміємо, так це те, що всі ці речі – початок економічної конфронтації з Китаєм і ескалаційний початок переговорів з Піднебесною про майбутні правила гри. Які будуть ці правила, поки, мені здається, не знає ніхто.

А тепер найважливіше для нас : про 100 днів Келлога чи 180 днів на переговори Трамп-Путін. Судячи з усього, в команді Трампа немає альтернативи плану Келлога, як мінімум на сьогодні. І переговори будуть вестися виходячи саме з його базових положень: не вступ України до НАТО, розмежування по лінії фронту і буферна зона. Плюс, наскільки можна судити по певним опосередкованим речам – швидкі вибори в Україні. Ця формула наразі взагалі не влаштовує росіян, які демонструють повне небажання до переговорів. Але поки ми можемо розуміти лише те, що це єдиний план Трампа і поки не існує іншого, він буде продавлювати саме його, хоча й застосовуючи принцип стратегічної невизначеності.

Якою має бути позиція України? Боюся, що зараз для нас, найкраща позиція, йти в фарватері плана Трампа, окресливши червоні лінії, які є недопустимими для нас.
 
 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Дональд Трамп перемога путін війна США вибори переговори Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цей транзит дозволяв Путіну десятиліттями тримати на газовій голці Європу»
Чому рішення про припинення транзиту російського газу – велика історична перемога
4 сiчня, 07:14
Аналітики повідомляють, що росіяни також просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого
Ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині – Deep State
14 грудня, 2024, 02:08
27 грудня – День вирізання сніжинок
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 2024, 00:05
Російські війська зберігають високу інтенсивність атак на Покровському напрямку
Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку
21 грудня, 2024, 19:58
Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів
Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році
24 грудня, 2024, 20:36
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
28 грудня, 2024, 00:50
На Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ тримають оборону
Командир батальйону «Ахіллес» розповів, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року
29 грудня, 2024, 15:37
У Києві повітряна тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала понад 40 хвилин
31 грудня, 2024, 03:39
Президент України Володимир Зеленський
Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
7 сiчня, 13:10

Вадим Денисенко

Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?
Єдиний план Трампа. Як діяти Україні?
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
Чому популізм став невід'ємною частиною сучасної політики?
Чому популізм став невід'ємною частиною сучасної політики?
Росія підвісила Україну на два гачки. Від одного ми позбулися
Росія підвісила Україну на два гачки. Від одного ми позбулися
Путін вважає Трампа слабаком
Путін вважає Трампа слабаком
Путін пропонує Україні фінський варіант. Але це лише перший етап
Путін пропонує Україні фінський варіант. Але це лише перший етап

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
57K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
14K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
13K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
7854
На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua