На поточний момент окупантам не вдається реалізувати задумане

Росіяни мають завдання до Нового року. Так, окупантам потрібно вийти на Куп'янськ-Вузловий. Про це в ефірі «Київ24» сказав Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА «Ахіллес». Він наголосив, що на поточний момент окупантам не вдається реалізувати задумане.

«Ворог думав, що йому вдасться швидко пройти і розширити цей клин. Але не так сталося, як гадалося. Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має», – стверджує командир «Ахіллеса».

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасово відмовився від захоплення Покровська. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

Як відомо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський збирається мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проєкт. Згодом цю інформацію підтвердила команда DeepState.

Також, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко в інтерв’ю для Радіо-Свобода.