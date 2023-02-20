США розповіли про «червоні лінії» для Китаю

Якщо Пекін надасть Москві летальну зброю, Сполучені Штати відреагують відповідно

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Китай перетне «червону лінію», якщо країна вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її застосування проти України. Про це повідомляє CNN.

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«Ми вітаємо заяву Китаю про те, що вони хочуть миру, тому що це те, чого ми завжди хочемо прагнути в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, що якщо є якісь думки та зусилля з боку Китаю та інших, щоб надати летальну підтримку росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, це неприйнятно», – сказала американська амбасадорка.

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. За словами Блінкена, Вашингтон «вкрай стурбований» цією інформацією.

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Пані Грінфілд у своїх визначеннях пішла далі. Вона заявила, що така допомога «була б червоною лінією».

Поки міжнародні партнери займаються «кольоровим кресленням», в Україні триває 362-й день повномасштабної війни, яку на нашій території розв’язала Росія. Країна готується до річниці української незламності. Та готується до посилення атак. Представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні ще до 24 лютого.