Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім

фото: Getty Images

Починається дуже складний процес переговорів

Трамп заявив, що підняв питання України, але китайське державне агенство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося

• 1 •

Головний підсумок півторагодинних переговорів – сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити мита, а Китай зняв обмеження на рідкоземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

• 2 •

Просто, щоб ми краще рлзуміли настрій сторін наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: «Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений» та «Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа «Сделаем Америку снова великой» – Си Цзиньпин».

• 3 •

Річний мораторій – це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року.

• 4 •

Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.

Відразу хочу зазначити, що за місяць аналітичний центр «Ділова Столиця» презентуватиме наше спільне з Ігар Тышкевіч бачення того, що має робити Україна на китайському напрямку.

• 5 •

Починається дуже складний процес переговорів, де ми (Україна) є не пріоритетним питанням для однієї з сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.

Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів в США і увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача стати (в позитивному значенні) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої  політики на китайському напрямку.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін переговори США Китай Україна

