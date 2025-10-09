Країни Близького Сходу допоможуть відновити Газу – Трамп

Президент США: «Ми вважаємо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем»

Країни Близького Сходу допоможуть Газі відновитися після війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американського президента Дональда Трампа в інтервʼю Fox News.

«Ми вважаємо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем, і вона буде відновлюватися, та інші країни регіону допомагатимуть їй у відновленні, тому що у них величезні багатства, і вони хочуть, щоб це сталося. Ми будемо допомагати їм досягти успіху і підтримувати мир», – сказав він, але не уточнив, які саме держави можуть долучитися до відновлення.

За словами Трампа, ізраїльські заручники будуть звільнені, найімовірніше, 13 жовтня. «Головне, що заручники будуть звільнені. Ймовірно, це відбудеться в понеділок. І тут важливо знати, що там дуже страшна ситуація. Вони перебувають глибоко під землею, їх тримають під вартою, і зараз відбувається багато чого. У той час, як ми розмовляємо, багато чого відбувається, щоб звільнити заручників», – додав президент США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.