Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
За словами аналітиків, Кремль готує росіян до «повної перемоги в Україні за будь-яку ціну»
скріншот з відео російських ЗМІ

Інститут вивчення війни вважає, що Москва не готова прийняти «щось менше, ніж капітуляція України»

Наразі Кремль не готовий «прийняти щось менше, ніж капітуляція України» перед усіма його воєнними вимогами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна, а також зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і заяв, зроблених після цих розмов, в ISW заявили, що Кремль залишається готовим витратити значну кількість людських та інших ресурсів і часу для досягнення своїх вимог на полі бою, якщо це буде необхідно.

«Кремлівські голоси роз’яснили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень Заходу про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних «першопричин» війни і не бажає погоджуватися на припинення вогню», – йдеться у звіті, де згадуються відповідні заяви речників Кремля Дмитра Пєскова і МЗС Росії Марії Захарової.

Аналітики нагадали, що Кремль неодноразово посилався на необхідність усунення нібито «першопричин» війни РФ в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію Україною російськомовного населення. Кремль використовує обговорення цих «першопричин» для просування початкових воєнних вимог Росії щодо нейтралітету України, усунення легітимної влади в Україні, встановлення проросійського уряду і змін до політики відкритих дверей НАТО, зазначають в ISW.

«Кремль, ймовірно, знову наголошує на відданості Росії своїм початковим воєнним цілям на тлі західних повідомлень про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб пояснити, що позиція Трампа, висловлена на цій зустрічі, є неприйнятною для Кремля, особливо напередодні зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на те, що Кремль готує російське населення до «повної перемоги в Україні за будь-яку ціну», і ці зусилля суперечать заявленій готовності Путіна піти на територіальні поступки і є ще одним показником того, що він не має наміру відступати від своїх давніх вимог у будь-яких майбутніх мирних переговорах.

«Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат, бо Путін неодноразово відхиляв пропозиції Америки й України щодо припинення вогню… Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо невдовзі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомлялося, що зустріч мала відбутися у четвер, 23 жовтня, однак на цей час її відкладено.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Читайте також:

Теги: переговори росія ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді відбувається на Добропільському напрямку
Чи загрожує оточення росіянам? Огляд з Добропільського напрямку
29 вересня, 11:01
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах Авторська стаття
7 жовтня, 22:50
БпЛА вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
27 вересня, 09:49
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Країни-члени G7 можуть запровадити обмеження проти великих російських нафтокомпаній
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
1 жовтня, 17:51
У московських аеропортах ввели план «Килим»
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
22 вересня, 19:59
Фейкова команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
15 жовтня, 17:59
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Grom-E1 під крилом винищувача МіГ-35
Розвідка попереджає, що РФ активізувала виробництво бомб дальністю до 200 км
Вчора, 16:53

Політика

Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Чи готова Росія до припинення війни? ISW проаналізував останні заяви Кремля
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено – CNN
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
Politico: Європа кинулася посилювати позиції України перед зустріччю Трампа і Путіна
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі
Колумбія відповіла Трампу: відкликала посла через звинувачення в наркоторгівлі
Словацький міністр повідомив, за яких умов Братислава підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії 
Словацький міністр повідомив, за яких умов Братислава підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії 

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua