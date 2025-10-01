Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»

Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»

Президент США Дональд Трамп заявив, що відсутність Нобелівської премії миру для нього буде «образою для країни», та наголосив, що премія може дістатися «письменнику», який написав книгу про його мирні ініціативи

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні отримати Нобелівську премію миру завдяки його мирним ініціативам, виступаючи перед високопоставленими військовими у Квантіко, штат Вірджинія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Він додав, що премія, ймовірно, дістанеться автору книги про нього, а не йому особисто, і назвав це «образою для країни».

Пезидент США наголосив, що його 20-пунктовий мирний план, підтриманий прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, може завершити конфлікт у секторі Гази та вирішити вісім глобальних військових конфліктів.

«Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив. Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було», – сказав Трамп.

За словами Трампа, головне для нього – не особисте визнання, а досягнення миру та успіх Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, яким кілька парламентарів пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Документ ініціювали п’ять депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Текст постанови наразі не оприлюднено, але ЗМІ раніше писали, що Трамп особисто прагне отримати премію за будь-яку ціну. Це не перша спроба українських парламентарів висунути американського президента на Нобелівську премію миру. Ініціативи подібного типу вже раніше реєструвалися у парламенті.