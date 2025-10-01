Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»
Фото:Shutterstock

Президент США Дональд Трамп заявив, що відсутність Нобелівської премії миру для нього буде «образою для країни», та наголосив, що премія може дістатися «письменнику», який написав книгу про його мирні ініціативи

 

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні отримати Нобелівську премію миру завдяки його мирним ініціативам, виступаючи перед високопоставленими військовими у Квантіко, штат Вірджинія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Він додав, що премія, ймовірно, дістанеться автору книги про нього, а не йому особисто, і назвав це «образою для країни».

Пезидент США наголосив, що його 20-пунктовий мирний план, підтриманий прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, може завершити конфлікт у секторі Гази та вирішити вісім глобальних військових конфліктів.

«Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив. Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було», – сказав Трамп.

За словами Трампа, головне для нього – не особисте визнання, а досягнення миру та успіх Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, яким кілька парламентарів пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Документ ініціювали п’ять депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Текст постанови наразі не оприлюднено, але ЗМІ раніше писали, що Трамп особисто прагне отримати премію за будь-яку ціну. Це не перша спроба українських парламентарів висунути американського президента на Нобелівську премію миру. Ініціативи подібного типу вже раніше реєструвалися у парламенті.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Нобелівська премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто побудував сучасний Китай?
Хто побудував сучасний Китай?
3 вересня, 19:11
У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
4 вересня, 03:25
За словами міністра, Угорщина співпрацює з Росією з погляду «безпеки поставок»
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти
5 вересня, 19:05
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
12 вересня, 08:10
Lever Couture заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг’єрі з Одеси
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото)
18 вересня, 09:03
Трамп зробив заяву щодо України
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
20 вересня, 02:05
Гегсет вирішив припинити роботу Консультативного комітету з питань жінок у війську, оскільки, за його словами, орган завдає шкоди боєздатності» збройних сил
Пентагон розпускає комітет з питань жінок у війську, бо він «просуває феміністичну ідеологію»
25 вересня, 23:53
Sky News зазначає, що серед лідерів європейського футболу є думка, що введення санкцій проти Ізраїлю буде неправильним кроком
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
Вчора, 19:03

Політика

Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
«Шатдаун» у США. Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
«Шатдаун» у США. Уряд призупиняє роботу після провалу голосування
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua