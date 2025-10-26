Головна Світ Політика
Рубіо: США не відмовляться від підтримки Тайваню заради угоди з Китаєм

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рубіо: Ніхто навіть не розглядає такого варіанту (відмову від підтримки Тайваню – «Главком»)
Китай наполягає, щоб США офіційно заявили про свою «опозицію» до незалежності Тайваню 

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Дональда Трампа не планує відмовлятися від багаторічної підтримки Тайваню, навіть у рамках торговельних переговорів із Китаєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Якщо хтось хвилюється, що ми можемо укласти торговельну угоду, у якій вигідні умови нам нададуть в обмін на відмову від Тайваню, – ніхто навіть не розглядає такого варіанту», – заявив Рубіо журналістам під час перельоту з Ізраїлю до Дохи, де він має приєднатися до президента Дональда Трампа перед його зустрічами з лідерами азійських країн.

Тим часом президент Китаю Сі Цзіньпін знову закликав США переглянути давню політику, згідно з якою Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню. Пекін наполягає, щоб адміністрація Трампа офіційно заявила про свою «опозицію» до незалежності острова, що стало б значною дипломатичною перемогою для Китаю.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у середу, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.

Повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди. 

Сі Цзіньпін прагне зміни політики США щодо Тайваню, щоб послабити та ізолювати острів, і очікує, що Вашингтон припинить підтримку його незалежності. Як зазначає видання, це могло б означати перехід від нейтральної позиції США до активної співпраці з Пекіном у питанні суверенітету Тайваню, що зміцнило б владу Сі всередині країни.

До слова, поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань. 

The Washington Post посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.

Теги: Сі Цзіньпін Марко Рубіо Дональд Трамп Тайвань

